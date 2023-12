Le Havre-PSG : Luis Enrique n’incrimine pas Gianluigi Donnarumma

Réduits à dix pendant plus de 80 minutes, le Paris Saint-Germain a réussi à l’emporter sur la pelouse du Havre (2-0) afin de conserver sa première place de Ligue 1. Pourtant, les hommes de Luis Enrique ont rapidement été en infériorité numérique après une sortie hasardeuse de Gianluigi Donnarumma, qui a logiquement écopé d’un carton rouge. Une mauvaise passe pour le portier italien, mais son entraîneur, Luis Enrique, n’a pas voulu critiquer son gardien.

«Forcément, on a souffert en début de match, on a joué un match très différent par la suite. Mais on a rappelé qu’on savait défendre, ce n’est pas le football qu’on veut forcément montrer, mais il y a eu une bonne mentalité. On voulait jouer en contre-attaque après le carton rouge. Donnarumma ? Il y a eu une erreur avec la ligne de défenseurs. On a été distrait, il a essayé d’intervenir, mais l’attaquant était devant lui», a-t-il expliqué sur Prime Video.