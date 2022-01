OL : le groupe convoqué pour le déplacement à Troyes

A une modeste 11e place au classement, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du stade de l'Aube ce dimanche (17h05) pour y affronter l'ESTAC, 16e du championnat et à seulement un point du barragiste Lorient et du premier relégable Metz. L'occasion pour les hommes de Peter Bosz de retrouver le chemin de la victoire après cinq matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues.

Pour cette échéance, l'entraîneur néerlandais doit faire sans ses attaquants internationaux africains, en déplacement au Cameroun pour la CAN, et ses deux défenseurs centraux Jason Denayer et Sinaly Diomande. Néanmoins, plusieurs jeunes joueurs comme l'attaquant Bradley Barcola ou encore l'arrière latéral Irvyn Lomami ont été convoqués.