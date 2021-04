Barça : les touchantes confessions de Martin Braithwaite

Martin Braithwaite (29 ans) est aujourd'hui un joueur d'un des plus grands clubs au monde : le FC Barcelone. Certes, il ne joue pas beaucoup (11 titularisations pour 26 matches de Liga et 2 buts inscrits) mais il côtoie des stars de son sport au quotidien et c'est déjà pas mal. Surtout que l'attaquant en a bavé avant d'en arriver là. L'ancien Toulousain a révélé à CNN qu'il est passé par une enfance compliquée. Entre 5 et 7 ans, on lui détecte la maladie de Legg-Calvé-Perthes. Ce mal infantile et rare touche la hanche et nécrose au fur et à mesure la tête fémorale. Durant son traitement, Braithwaite doit passer sa vie en fauteuil roulant. Un épisode dont il a beaucoup souffert, notamment du regard des autres enfants.

«Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, c'est un moment tellement triste. Vous regardez tous les autres enfants qui courent partout, qui sourient, qui jouent. Ça fait mal. C'était une période très difficile de ma vie. Je me souviens du sentiment de gêne... ce sentiment d'être différent. Vous ne vouliez pas de ce genre d'attention», se remémore-t-il, nourrissant au fond de lui le rêve de s'en sortir pour devenir joueur de football professionnel. «J'ai toujours voulu être un joueur de football. Depuis que je suis tout jeune, je n'avais rien d'autre en tête. Je n'avais pas de plan B. Quand il n'y a pas de plan B, on ne se laisse pas distraire.» Le temps, la patience et l'abnégation ont fini par lui donner raison.