Le Brésil galère toujours à se trouver un sélectionneur !

Sur le papier, pas grand monde n’imaginait voir la Seleção sans patron, six mois après la fin de la Coupe du Monde 2022 et le départ de Tite. Et pourtant, le Brésil, cinq fois champion du monde, peine à trouver un nouveau sélectionneur. Et au pays auriverde, le choix de la fédération (CBF) de miser sur un coach étranger fait jaser.

La suite après cette publicité

D’habitude, les rênes de la Canarinha sont confiées à un technicien local. Mais cette fois, la CBF a voulu changer. La raison était claire : embaucher un coach de renommée internationale pour mettre un terme aux désillusions brésiliennes en Coupe du Monde depuis 2002. Plusieurs noms clinquants sont rapidement sortis, mais un favori s’est dégagé : Carlo Ancelotti.

À lire

L’Espagne et le Brésil joueront un match amical contre le racisme en 2024

En avril dernier, le patron de la CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmait d’ailleurs la nouvelle. « Nous ne lui avons pas fait d’offre, mais nous essayons de savoir s’il veut venir. On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori. » À cette époque, Ancelotti était mal embarqué en Liga et il ne lui restait que la Ligue des Champions pour sauver sa saison.

La suite après cette publicité

Une réunion de la dernière chance

Au final, malgré l’élimination des Merengues en demie par Manchester City n’a rien changé. Interrogé sur son futur, l’Italien jurait vouloir honorer son bail madrilène jusqu’à son terme. « La réalité, c’est que l’équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m’enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours (jusqu’en en juin 2024, ndlr), un contrat que je souhaite honorer jusqu’au bout. » Et aujourd’hui, le Brésil déchante.

Globoesporte indique que la CBF voit l’option Ancelotti de plus en plus difficile à réaliser et compte sur le match amical face à la Guinée programmé en Espagne pour une réunion de la dernière chance avec Carletto. Et après ? Un plan B sera recherché en cas de refus définitif du coach merengue. Et vu comment Ancelotti s’implique dans le mercato madrilène, la CBF risque de recevoir une mauvaise nouvelle.

La suite après cette publicité

Et ce n’est pas tout. Le média indique que deux personnes tentaient de jouer un rôle décisif : l’agent de Vinicius Junior et Ronaldo. Mais ceR9 s’est récemment mis en retrait. Certains demanderaient alors à la fédération de patienter jusqu’en 2024 pour attirer le Transalpin dans ses filets, mais elle s’y refuse, d’autant que les éliminatoires du Mondial 2026 démarrent en septembre prochain.