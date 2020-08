LdC : Memphis Depay prévient la Juventus

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais va tenter de composter son billet pour le Final 8 et les quarts de finale de l'UEFA Champions League. Pour cela, il faudra éliminer la Juventus. Une formation qui figure chaque saison parmi les favorites au titre. Interrogé à ce sujet, Memphis Depay a confié sur le site de l'UEFA : «je dois dire qu'avec ces nouvelles règles (Final 8 à Lisbonne et duels sur un match) tout le monde est favori. On sait qu'après les huitièmes, ça se joue sur un match. Et la Juventus dispose de joueurs très expérimentés pour aborder la phase finale. Ces joueurs savent très bien ce qu'ils ont à faire, quel est leur travail. Nous, au contraire, on a pas mal de jeunes qui n'ont pas l'expérience de la pression de la Champions League. Mais on va voir. On n'a pas peur et les joueurs de la Juventus le savent».

Les Bianconeri en ont conscience, eux qui se sont inclinés 1 à 0 à l'aller. Les Gones ont donc toutes leurs chances d'aller au tour suivant.« Ce serait très important, ce serait marquant pour notre collectif après autant de temps passé chacun chez soi et après s'être réuni pour aller disputer ce match. Enfin, il ne faut pas s'emballer non plus. Obtenons d'abord ce résultat que l'on va aller chercher, mais c'est clair que ce serait marquant pour nous.»