CdM 2022 : la liste de l'Arabie saoudite

On connaît les 26 noms sélectionnés par Hervé Renard, pour le Mondial au Qatar, où les "Green Falcons" tenteront de faire quelque chose de beau dans ce groupe C, avec des clients comme l'Argentine, le Mexique et la Pologne. Les joueurs sont, majoritairement, issus de la Saudi Pro League, mais nul doute que face à acteurs de championnats majeurs, ils voudront se montrer tout autant.

La liste complète de l'Arabie saoudite :

Gardiens : Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli)

Défenseurs : Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Mado (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal)

Milieux : Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Attaquants : Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)