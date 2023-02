Liga : le Real Madrid dompte Valence mais perd Karim Benzema sur blessure !

À l’occasion d’un match en retard de la 17e journée de Liga, le Real Madrid accueillait Valence ce jeudi à 21 heures. Après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Betis, les hommes de Carlo Ancelotti se devaient absolument de l’emporter pour rester dans la course au titre. Avec huit longueurs de retard sur leur rival catalan, au coup d’envoi, les Merengues se présentaient donc en 4-3-3 avec Eduardo Camavinga, une nouvelle fois aligné en position de latéral gauche, et un trio offensif composé de Marco Asensio, Vinicius Jr et Karim Benzema. De son côté, Voro Gonzalez optait également pour un 4-3-3 où Mouctar Diakhaby débutait en défense. En pointe et pour relancer les siens, quatorzièmes avant la rencontre, Edinson Cavani était titularisé.

La suite après cette publicité

Dans l’antre du Santiago Bernabéu, les locaux ne tardaient pas à se mettre en évidence. Parfaitement lancé par Modric, dans le dos de la défense, Marco Asensio croisait sa frappe mais butait sur un Mamardashvili décisif (3e). Dominateurs, les Madrilènes insistaient et se rapprochaient, une nouvelle fois, de l’ouverture du score. Profitant d’un centre de Vinicius, Benzema s’emmenait le ballon avant de talonner pour Asensio. Arrivé lancé, l’Espagnol armait une puissance frappe mais voyait sa tentative contrée au dernier moment (19e). La mainmise sur ce match, le Real manquait, cependant, de précision aux abords de la surface adverse. Si Asensio gâchait une offrande de Benzema (24e), Vinicius Jr tombait, lui, sur le dernier rempart des Ches (27e). Conscient de l’enjeu, le club madrilène ne laissait que peu de répit aux visiteurs et les offensives se multipliaient. Décalé sur le côté gauche, Camavinga s’essayait à son tour mais sa frappe terminait dans le petit filet de Mamardashvili (30e).

À lire

Liga : c’est encore le bordel à Valence !

Le Real fait le boulot mais perd Benzema et Militão !

Jamais inquiété défensivement, le Real se rendait malgré tout coupable d’un déchet trop important pour espérer prendre l’avantage. Il fallait finalement attendre les ultimes secondes du premier acte et un coup de pied arrêté pour voir cette rencontre se débloquer. Sur un corner frappé par Modric, Rudiger prenait le meilleur dans les airs et tromper le dernier rempart de Valence (45+3e). Oui mais voilà, après visionnage de la VAR, l’arbitre sanctionnait une faute de Benzema et refusait le but. Tenu en échec à la pause, les coéquipiers de Toni Kroos revenaient avec l’ambition de trouver la faille. Si Vinicius manquait encore de justesse au moment de servir Benzema, Asensio sublimait lui la rencontre en décochant une splendide frappe flottante du gauche dans la lucarne opposée des visiteurs (1-0, 52e). Libérés par ce «golazo», les Merengues repartaient à l’attaque et Vinicius, lancé par Benzema, prenait Paulista de vitesse et doublait la mise en trompant le dernier rempart géorgien d’un plat du pied droit (2-0, 55e).

La suite après cette publicité

Inarrêtable, le Real manquait dans la foulée le but du 3-0 mais ni Modric, ni Benzema ne parvenaient à terminer l’action (57e). Une séquence fatale pour le buteur français, blessé, qui demandait immédiatement le changement et sortait la tête basse en se tenant l’arrière du genou et de la cuisse (60e). Malgré ce coup dur et un geste de classe de Marcos André, tout proche de réduire le score d’un magnifique retourné (68e), les Merengues ne perdaient pas le fil. À l’inverse de Paulista, logiquement expulsé après un tacle totalement inconscient sur Vinicius Jr (72e). En supériorité numérique, les locaux continuaient de se montrer dangereux sur les buts valenciens. Vigilant, Mamardashvili détournait cependant la lourde frappe de Valverde pour éviter un score trop sévère (74e). Dans le dernier quart d’heure, la Casa Blanca faisait preuve de rigueur et conservait, sans trembler, son avantage. Grâce à ce succès ne souffrant d’aucune contestation possible, le Real reste deuxième et revient à cinq longueurs du Barça. Avant de retrouver Girona lors de la 20e journée, Valence est quatorzième.

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI du Real Madrid

Le XI de Valence