Liga : le FC Barcelone ne tremble pas face au Betis et conforte sa place de leader

Leader solide de la Liga en ce début d’année, le FC Barcelone (1er) se déplaçait sur le terrain toujours périlleux du Real Betis (6e) ce mercredi, dans le cadre d’un match en retard de la 17e journée. Comme à son habitude, les Catalans monopolisaient le ballon dès les premières minutes (67 % de possession) face à une équipe sévillane peu entreprenante. En réussite ces dernières semaines dans la zone de vérité, Pedri était le premier à allumer la mèche, mais son festival était stoppé par la sortie de Rui Silva (19e).

Dans une rencontre qui avait du mal à se débrider entre les deux formations, les Blaugranas pensaient ouvrir le score sur une tête de Raphinha, mais le Brésilien était signalé hors-jeu (34e). Supérieurs techniquement, les visiteurs réussissaient à sortir facilement du pressing des hommes de Manuel Pellegrini, et Pedri était une nouvelle proche d’ouvrir le score mais le jeune Espagnol butait sur le portier portugais (37e). Sans briller lors de ces 45 premières minutes, Sévillans et Barcelonais rentraient au vestiaire dos à dos.

Un Pedri de gala

Le début de seconde période ressemblait à un copié-collé du premier acte avec les mêmes acteurs sur le devant de la scène. Pedri, joueur le plus en vue, se heurtait une fois encore à la vigilance de Silva (49e). Nabil Fékir réveillait les siens d’une frappe du pied gauche (56e). Mais le Barça prenait logiquement l’avantage à 25 minutes du terme après un débordement du très actif Alejandro Baldé qui trouvait seul au second poteau Raphinha, jusque-là très maladroit (0-1, 65e).

Libérés après l’ouverture du score, les protégés de Xavi trouvaient bien plus d’espaces dans la défense des locaux, obligés de se livrer pour combler leur retard. De retour de suspension, Robert Lewandowski scellait définitivement le sort de la rencontre en doublant la mise sur sa première opportunité (0-2, 80e). Les Verdiblancos reprenaient espoir dans les ultimes minutes après un malheureux but contre son camp de Jules Koundé (1-2, 85e). Un quatrième succès consécutif en championnat donc pour le FC Barcelone, invaincu depuis 14 matchs toutes compétitions confondues, qui consolide sa place de leader. Le Real Betis de son côté ne profite pas de ce match en retard pour se rapprocher des places qualificatives en la Ligue des champions et reste 6e.