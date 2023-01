FC Barcelone : Gavi pourrait être disponible pour 0 € !

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui, le Tribunal de Commerce numéro 10 de Barcelone a émis un référé acceptant l’adoption de la mesure de précaution sans précédent consistant à "exiger de la Ligue nationale de football professionnel (LFP)" qu’elle fournisse tout le nécessaire pour que le joueur Pablo Páez 'Gavi’ soit inscrit en tant que membre de la première équipe du FC Barcelone avant la fermeture de la fenêtre d’hiver à 00h00. Ladite résolution répond à la demande d’enregistrement sollicitée par le FC Barcelone vendredi dernier, compte tenu du refus de l’instance correspondante de la LFP d’accepter l’enregistrement du joueur alors que le Club considérait que toutes les conditions pour ce faire étaient remplies, comme la Cour a également prudemment compris ».

Plus tôt dans la journée, la justice donnait raison au Barça, alors que la Liga bloquait l’homologation du nouveau contrat de Gavi. Seulement, le championnat espagnol a la possibilité de faire appel, et de suspendre cette décision. Gavi serait donc toujours considéré comme joueur de l’équipe B, puisque son nouveau contrat ne serait pas validé. Et cela pourrait avoir des conséquences très fâcheuses…

Gavi gratuit ?

Effectivement, plusieurs médias espagnols comme Marca indiquent que si le joueur n’est pas inscrit d’ici minuit, sa clause libératoire passera d’un milliard d’euros à… 0€. Il pourrait donc dès lors rejoindre le club qu’il souhaite librement. Encore faudrait-il qu’il ait envie de partir, mais nul doute que si la situation se présente, tous les gros clubs européens vont se jeter dessus.

Toujours selon Marca, le Barça reste confiant et est convaincu que tout va bien se finir, et que l’inscription du contrat de la pépite espagnole auprès de la Liga pourra se faire sans complication. Tout semble donc être entre les mains de Javier Tebas, qui, en cas d’appel, infligerait un sacré revers à Joan Laporta et au FC Barcelone.