OM : Geoffrey Kondogbia en rajoute une couche sur son choix

Dans un entretien publié dans le quotidien L’Equipe, la nouvelle recrue de l’OM a évoqué bien des sujets. De son expérience en Liga à Marcelino, qu’il retrouve à l’OM, le robuste et technique milieu de terrain a tout abordé. Et il a, forcément, encore été interrogé sur les raisons de son choix de signer à l’Olympique de Marseille.

« Ce qui m’a attiré, c’est l’OM. J’avais déjà des opportunités pour partir en Premier League, c’était une destination qui me plaisait beaucoup, mais quand l’OM s’est présenté, disons que cela a changé mes convictions. C’est la passion de ce club, de cette ville, qui m’ont attiré. Quand on jouait au ballon dans le quartier, en bas de chez moi, à côté de Nandy (Seine-et-Marne), je me rappelle de beaucoup de maillots de l’OM, même si c’était l’époque de la domination de Lyon. On joue au foot pour les émotions, pour la passion, alors quand l’OM te contacte, ça résonne en toi », a lancé le joueur. Les fans de l’OM apprécieront !

