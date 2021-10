Ne parlez pas d'âge à Zlatan Ibrahimovic !

Il a beau avoir dépassé les 40 ans et approcher des 1000 rencontres en carrière, Zlatan Ibrahimovic n'a pas encore tout accompli. Une longévité qui impressionne la planète football, qui plus est au regard des performances du géant Suédois. Et quand bien même il se remet doucement d'une blessure au genou puis au tendon d'Achille, l'attaquant milanais ne semble pas prêt de raccrocher les crampons. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Téléfoot, l'ancienne star du PSG a d'ailleurs précisé que l'âge n'était, pour lui, qu'un détail qui ne l'empêchait pas de rester «le meilleur».

«Mon âge ? Je pense que c’est seulement dans la tête et je prouve à tout le monde que 40 ans, c'est juste un nombre, je ne peux plus jouer comme je le faisais avant mais j’ai plus d’expérience plus d’intelligence. Ma longévité ne me surprend pas. Je suis le meilleur, je ne suis pas surpris vu que je suis le meilleur. Je continue le football pour faire un cadeau à tout le monde, je n’ai plus rein à prouver mais je ne veux pas regretter donc je continuerai tant qu’on me dira pas que je suis vraiment fini. Je suis fier d’avoir été à un haut niveau pendant 20-25 ans, je viens d’un petit pays et à travers mon aventure, j'ai montré au monde entier qu’une personne qui vient de Suède sait jouer au football. (...) Milan, mon dernier club ? Tu es sûr, je ne suis pas sûr, on verra, je veux jouer tant que je peux, si on veut me mettre dehors alors que j’estime que je peux continuer, je continuerai.»