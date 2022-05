L'annonce officielle de Kylian Mbappé se précise !

La suite après cette publicité

L'avenir de Kylian Mbappé a pris une nouvelle tournure hier. Le Parisien annonçait dans la soirée qu'une prolongation du champion du monde était très proche. Il se serait entendu avec sa direction pour allonger son bail de deux saisons, en plus d'une troisième en option. Une joie de courte durée pour les supporters parisiens car peu de temps après, c'est la mère du joueur qui à travers son compte Twitter a démenti cette information.

«Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties», a tweeté Fayza Lamari. Elle avait également déclaré à Marca plus tôt dans la journée que l'option numéro un reste le Real Madrid. Difficile d'y voir clair.

Deux scénarios différents

Quelle que soit l'issue de ce dossier, on se rapproche irrémédiablement de la fin du feuilleton. Il ne reste que trois journées de championnat et le contrat de Mbappé s'arrête au 30 juin, dans moins de deux mois. Une annonce officielle va avoir lieu et le timing se précise. Pour le quotidien Le Parisien, il y a deux possibilités : lors de la dernière journée de championnat ou juste après, lors du prochain rassemblement de l'équipe de France.

Pour le premier scénario, il ferait comme Zlatan Ibrahimovic en 2016 qui avait déclaré que le dernier match de la saison serait son ultime sous le maillot du PSG. Le Suédois avait pu être célébré par le Parc des Princes. Pour la seconde hypothèse, Mbappé annoncerait ses intentions entre le 28 mai et 14 juin en pleine Ligue des Nations avec les Bleus. L'an passé, c'est après l'Euro qu'il avait communiqué à sa direction sa volonté de partir.