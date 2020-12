Mbappe, Neymar & Bruno Fernandes font sauter la banque !

Avant dernière soirée de la phase de poules de la Ligue des Champions ce mercredi avec l’une des affiches les plus attendues de la phase de poules entre Manchester United et le PSG. L'occasion pour Paris de se replacer dans la course à la qualification pour les 1/8es de finale de la compétition face aux Red Devils. Et la bande à Thomas Tuchel ne devra pas flancher, sous peine de dire sans doute adieu à la Coupe aux grandes oreilles de manière prématurée. Et pour cette opposition deux mastodontes du football européen à Old Trafford, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous rembourse votre 1er pari jusqu’à 100€.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

- Le PSG l’emporte contre Manchester United (cote à 2.40)

Si l’on s’en réfère aux statistiques, à la physionomie du match aller et à la forme des deux équipes, Manchester United est clairement favori face au PSG. Oui mais voilà, le PSG n’est jamais aussi bon que lorsqu’il évolue sous pression en Ligue des Champions. Les stars du PSG, sauront se faire violence pour ramener la victoire d’Old Trafford. Ces derniers n’ont sans doute pas oublié la belle et nette victoire en 2018 face à MU (2-0) en 1/8e de finale aller de la LdC. Quoi qu’il arrive, si elle veut rester en vie dans cette compétition, la bande à Mbappé et Neymar devra l’emporter. Quant à l’équipe anglaise, elle est bien trop dépendante de Bruno Fernandes et a montré quelques signes de fragilité depuis le début de la saison. A Paris d’en profiter !

- Victoire du PSG 1-2, 1-3 ou 1-4 (score exact multichoix) cotée à 5.20

Dans un Old Trafford qui lui réussit bien, le PSG va devoir frapper un grand coup pour l’emporter et jouer à fond la carte de l’attaque. Et Paris en a les moyens entre Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Moise Kean. Thomas Tuchel pourrait donc aligner les 4 joueurs pour bousculer une équipe de Manchester United et sa défense poussive et lente. De quoi mettre plusieurs buts pour se mettre à l’abri… quitte à encaisser un but sur des tentatives de Bruno Fernandes ou encore de Marcus Rashford.

- Bruno Fernandes, Mbappé et Neymar marquent durant le match (cote à 16.00)

Un pari certes audacieux, mais qui paraît plus que plausible. Le milieu portugais de MU Bruno Fernandes marche sur l’eau depuis 4 matches et a inscrit 6 buts. Alors forcément, le voir inscrire un but face au PSG, apparaît comme tout à fait possible. Au Parc des Princes, il avait déjà inscrit un but face aux champions de France en titre, sur penalty. Autre tireur de penalty mais cette fois-ci du côté parisien, Neymar. S’il est encore loin d’être à 100 % physiquement, le génie brésilien est toujours aussi habile sur coups de pieds arrêtés. Il reste d’ailleurs sur deux penaltys marqués sur les deux derniers matches. Sa vitesse et ses dribbles pourraient faire bien du mal à la très lourde charnière centrale Lindelof-Maguire. Kylian Mbappé lui aussi sera attendu durant cette rencontre. Le champion du monde 2018 n’a sûrement pas oublié son but inscrit à Old Trafford et voudra refaire le même coup. Très brouillon en Ligue des Champions depuis un an, Mbappé se doit de réagir. Il devrait lui aussi faire beaucoup de mal dans la défense mancunienne.

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre de bienvenue d’Unibet: 1er pari remboursé jusqu'à 100 € pour toute première inscription.

N’hésitez pas à nous partager en commentaires vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match ! (*cotes soumises à variations)