PSG : nouvelles révélations sur les tensions dans le vestiaire

Le PSG est face à un gros tournant de sa saison, mercredi. Effectivement, le résultat de ce match face à Manchester City conditionnera clairement la suite de la saison, pour le bien, ou pour le pire. Actuellement vingt-cinquièmes de la compétition et donc même pas barragistes, les hommes de Luis Enrique se compliqueraient clairement la tâche en cas de défaite. Le constat est similaire pour les Cityzens d’ailleurs, et ce duel est extrêmement important pour les deux formations.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, la situation semble un peu apaisée du côté de Paris. Effectivement, ces dernières semaines avaient été marquées par plusieurs informations évoquant des tensions en interne autour de certains joueurs, comme Nuno Mendes, Gigio Donnarumma, Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé qui, tous pour des raisons différentes, traînaient un peu leur spleen…

Tout va mieux

Entre envies d’ailleurs, mauvaises relations avec le staff ou feuilleton interminable pour une prolongation, il y avait bon nombre de dossiers assez délicats à gérer en interne. Et qui risquent de revenir sur la table à l’avenir. Mais comme l’indique le quotidien L’Equipe, tout s’est calmé ces derniers temps. Ce stage hivernal à Doha pour le Trophée des Champions a calmé les esprits et a ramené un peu de sérénité ; remobiliser les troupes était d’ailleurs aussi l’objectif de ce mini-camp en terres qataries.

La suite après cette publicité

Les joueurs qui n’étaient pas forcément heureux ont mis de côté leurs états d’âme et ont compris que tout le monde allait devoir ramer dans le même sens pour que le club de la capitale puisse réaliser un bon parcours en Europe, et donc réussir sa saison 2024-2025. Autant dire que Luis Enrique peut préparer ce choc au sommet dans les meilleures conditions et avec des joueurs pleinement concentrés sur cet objectif commun.