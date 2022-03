PSG - Bordeaux : les notes du match

Des banderoles, des chants, des insultes... Tout le monde en a pris pour son grade - sauf Kylian Mbappé - pour le retour du PSG au Parc des Princes, à l'occasion de ce duel de la 28e journée de Ligue 1. Face à Bordeaux, Mauricio Pochettino reconduisait d'ailleurs la même équipe qu'à Madrid, à deux changements près : Navas prenait la place de Donnarumma dans les cages, pendant que Wijnaldum était titulaire, Verratti étant suspendu. De son côté, la lanterne rouge du championnat misait notamment sur un trio composé d'Adli, Hwang et Elis pour faire mal aux Parisiens.

La suite après cette publicité

Dans une ambiance délétère, les Parisiens démarraient le match d'une façon plutôt hésitante, étant bousculés par les Girondins. Dans la lignée du PSG de Pochettino auquel on est habitué, les locaux peinaient à se créer des occasions. Jusqu'à ce que l'inévitable Kylian Mbappé ne fasse parler la poudre. Servi par Wijnaldum, le Bondynois fusillait Poussin, qui ne pouvait empêcher la balle de finir au fond (1-0, 24e).

Paris a déroulé

Il faut dire que Bordeaux ne profitait pas vraiment de cette ambiance tendue, et n'inquiétait pratiquement plus les Parisiens après cette ouverture du score. Tranquilles, les locaux géraient leur avance, et au retour des vestiaires, c'est l'homme le plus conspué du jour, Neymar, qui faisait le break. Il battait le portier bordelais après un centre puissant d'Achraf Hakimi (2-0, 53e).

Puis, c'est Leandro Paredes qui signera son premier but de la saison en championnat, d'une frappe lourde en pleine lucarne (3-0, 61e). Au fond du trou, les hommes de David Guion n'étaient pas au niveau, et il ne s'est plus passé grand chose dans la rencontre. Le PSG prend désormais quinze points d'avance sur l'OGC Nice en tête de la Ligue 1, alors que Bordeaux reste bon dernier. Un résultat positif qui ne suffira cependant sûrement pas à calmer les supporters parisiens...

Retrouvez l'intégralité de cette rencontre sur notre live commenté

- L'homme du match : Neymar (7) : conspué, sifflé dès les premiers instants de cette rencontre, le Brésilien s'est souvent rendu très disponible pour ses coéquipiers et n'a pas semblé véritablement perturbé par le contexte hostile. Auteur de la première frappe, contrée, des siens (4e) et malgré une envie de bien faire, il a cependant fait preuve d'un trop grand déchet technique au cours du premier acte, à l'image de cette transmission ratée vers Mbappé (19e) ou de ce coup franc imprécis (22e). Déterminé à se faire pardonner par les supporters, il est finalement récompensé de son activité dès le retour des vestiaires en reprenant victorieusement le centre d'Hakimi (52e). Amenant aussi un certain caractère sur le pré (13 duels gagnés, 7 ballons récupérés soit le plus haut total des siens), le Ney s'est, semble-t-il, globalement bien remis de l'affront vécu en milieu de semaine.

- Paris Saint-Germain

- Navas (6) : de retour dans les buts parisiens après avoir assisté, depuis le banc, à la débâcle des siens en terres madrilènes, le portier costaricien du PSG s'est très rapidement illustré dans cette rencontre placée sous le signe de la tension. Auteur, d'entrée de jeu, d'une très belle envolée sur la superbe frappe signée Oudin (1e), il se montre une nouvelle fois impérial sur la tentative de Hwang, malgré le hors-jeu signalé (6e). Profitant ensuite de l'emprise parisienne, certes stérile, l'ancien portier des Merengues, faisant preuve d'une sérénité extrême sur ses rares interventions, n'a plus été réellement inquiété (excepté sur une frappe d'Adli encore bien détournée). Solide.

- Hakimi (6,5) : aligné dans le couloir droit parisien, le Marocain a, comme à son habitude, beaucoup proposé offensivement. Souvent recherché par Mbappé, l'ancien défenseur de l'Inter a cependant fait preuve d'un déchet technique certain et d'une fragilité défensive palpable. Attentiste sur la tête d'Onana (2e), il reste malgré tout rassurant par son volume de jeu et sa capacité à imposer son physique dans le duel. Passeur décisif sur le second but de Neymar, il est monté en puissance au fil des minutes pour finalement réaliser une seconde période bien plus aboutie. Remplacé par Kehrer (88e).

- Marquinhos (5,5) : capitaine (discuté) d'un groupe parisien en pleine tempête, le défenseur central du PSG n'a pas réalisé la plus grande première période de sa carrière. Loin s'en faut. Laxiste sur le marquage, permettant à Onana de croiser une tête dangereuse (2e), en difficulté face à la prise de profondeur de Hwang (23e), le Brésilien a affiché une certaine torpeur quatre jours seulement après le cinglant revers en terres madrilènes. Plus solide au retour des vestiaires, le numéro 5 parisien a répondu présent dans le duel (100%), tout en communiquant parfaitement avec ses partenaires pour contrôler des Bordelais... très facilement contrôlable. Petite frayeur avec une intervention plus que limite sur Mara (79e) qui aurait pu amener un penalty pour le FCGB.

- Kimpembe (6) : positionné aux côtés de Marquinhos dans l'axe central de la défense parisienne, l'international tricolore n'a pas eu grand chose à faire au cours des 45 premières minutes malgré l'activité de Hwang et Elis. Vigilant sur sa première intervention défensive (5e), il fait cependant preuve d'une certaine passivité face à Elis (11e). Pour le reste ? Une prestation appliquée, une solidité dans les airs, des transmissions, certes non risquées, précises et une autorité défensive résumée par ce tacle rageur et musclé sur Mara (71e).

- Mendes (6,5) : disponible dans son couloir gauche, le jeune latéral portugais du PSG a bien tenté de réveiller les siens, en première période, en proposant des solutions sur son côté. Parfois trop offensif et laissant alors Elis prendre la profondeur (9e), son impact physique (10 duels gagnés sur 12 subis) reste cependant à souligner. Tout comme sa rigueur dans le placement défensif, en témoigne cette très belle intervention dès l'entame de cette rencontre (12e). Une prestation globalement convaincante et sur la lignée de celles réalisées ces dernières semaines. Remplacé, sous les applaudissements parisiens, par Diallo (84e).

- Paredes (6,5) : positionné dans un rôle de sentinelle, l'Argentin ne s'est pas particulièrement distingué, notamment dans un premier acte joué sur un rythme très décevant. Vigilant dans son placement défensif (5 ballons récupérés dans le premier acte) et auteur de quelques montées défensives agressives et intéressantes (7e), il a malgré tout semblé, comme tout un club, sonné par les récents événements. Peu inspiré dans l'orientation du jeu, il a également montré un agacement certain, en témoigne ce carton jaune reçu pour protestations (39e). Plus consistant en seconde période, le milieu de l'Albiceleste a fait preuve d'une belle présence dans le duel avant de s'offrir un petit numéro de soliste dans la défense bordelaise pour sécuriser la victoire des siens (61e).

- Danilo (5) : aux côtés de Wijnaldum, le Portugais a réalisé une bonne entame de match sur le plan défensif, tout en faisant preuve de quelques maladresses dans la transmission, en témoigne cette passe douteuse vers Mbappé (13e) ou celle vers Wijnaldum (36e). Amorphe dans l'animation, à l'instar de ses acolytes du milieu, il n'est cependant pas étranger au premier acte sans saveur réalisé par les Rouge et Bleu. Plus consistant après la pause, le milieu parisien a assuré l'équilibre dans l'entrejeu. Ni plus, ni moins.

- Wijnaldum (5) : très discret dans l'entrejeu dans les premiers instants de cette rencontre, l'ancien des Reds s'illustre malgré tout une première fois en trouvant, d'une sublime passe en une touche, Mbappé, auteur de l'ouverture du score (24e). Fort de ce caviar, le Batave ne s'est, ensuite, jamais réellement sublimé mais a eu le mérite de réaliser une prestation sérieuse. Propre dans la transmission, son manque d'initiative pour créer de réels décalages peut cependant être pointé du doigt, tout comme ce manque d'impact dans le duel (2/7). Prestation en demi-teinte, sauvée par cette sublime offrande. Remplacé par Draxler (88e).

- Messi (6) : très largement ciblé par le public parisien dans les premières minutes de cette rencontre, l'Argentin a alterné le bon et le moins bon en première période. Globalement bien trop discret, il n'a cepedant pas hésité à venir se replacer dans le cœur du jeu pour déclencher les rares offensives du PSG. Une très belle ouverture vers Neymar (12e), une transmission bien plus douteuse pour Mbappé (14e) avant de se retrouver à l'origine du but de son compère d'attaque en trouvant parfaitement Wijnaldum entre les lignes (24e), la Pulga a tenté de prendre les choses en main. Une nouvelle fois au départ sur le but de Neymar en trouvant magnifiquement Hakimi (52e) puis sur le troisième but de Paredes (61e), le numéro 30 du PSG s'est libéré en seconde période, trouvant encore le poteau (87e), et ce malgré l'hostilité régnante.

- Mbappé (6,5) : seul rescapé du contexte plus que délétère au Parc des Princes, le Bondynois a une nouvelle fois rapidement prouvé pourquoi les supporters parisiens l'aimaient tant. Malgré une entame brouillonne, marquée par quelques imprécisions techniques (4e, 8e), l'unique satisfaction du fiasco madrilène a souvent sollicité Hakimi dans son couloir droit avant de donner l'avantage aux siens d'une frappe pleine de sang-froid sur la passe géniale de Wijnaldum (24e). Globalement moins influant qu'à l'accoutumé, le champion du monde 2018 aura eu le mérite de lancer les siens et de faire, légèrement, redescendre l'ambiance sulfureuse présente au Parc.

- Neymar (7) : voir ci-dessus.

- Girondins de Bordeaux

- Poussin (3,5) : pas beaucoup sollicité en début de match, il réalise une première bonne intervention en venant tacler dans les pieds Neymar à 25 mètres de son but (12e). Mais il s’incline sur la première occasion du PSG, bien décalé par Wijnaldum, Mbappé frappe fort à ras de terre au premier poteau, le portier bordelais ne peut que freiner la balle avant qu’elle rentre dans son but (24e, 1-0). En début de seconde période il est battu une seconde fois, Neymar bien servi par Hakimi reprend un centre fort et dépose un petit ballon au-dessus du gardien girondin (52e, 2-0). Sur le troisième but du PSG, il ne peut pas intervenir sur la frappe en lucarne de Paredes masqué par cinq de ses défenseurs. Trop avancé, il est sauvé d’un quatrième but par son poteau sur une frappe forte de Messi (87e).

- Marcelo (3) : En difficulté dans les premières longues relances qu’il a eu à effectuer, il a envoyé plusieurs fois le ballon en touche. Il était trop loin de Mbappé sur l’ouverture du PSG laissant le temps au Français de récupérer le ballon dans la surface et prendre sa chance en première intention pour marquer (24e, 1-0). En deuxième période il a été en retard sur la plupart des actions parisiennes, il a notamment concédé un penalty pour un tacle appuyé sur Wijnaldum, la VAR annulera finalement le penalty mais pas le carton jaune du Brésilien (57e).

- Ahmedhodzic (4) : très attentif sur les quelques offensives parisiennes il a réalisé plusieurs retours importants pour écarter le danger. Sur l’ouverture du score en revanche il laisse beaucoup d’espace à Wijnaldum qui peut parfaitement réaliser une petite déviation pour son buteur Kylian Mbappé (24e, 1-0). En deuxième période, il a été plus en difficulté à l’image de toute son équipe.

- Gregersen (3) : il a eu beaucoup de mal en début de match ne touchant que très peu de ballons et commentant des fautes grossières sur ses premières interventions qui ont donné de bonnes munitions au PSG. En seconde période il a été toujours très fébrile, sur le but de Paredes, il a été mis dans le vent par une superbe feinte de l’Argentin qui a pu tranquillement ajuster Poussin (61e, 3-0).

- Oudin (5,5) : tout de suite dans son match il a allumé la première mèche bordelaise avec une grosse frappe à 25 mètres qui a obligé Navas à repousser en corner (1e). Sur son côté gauche le Bordelais a effectué un gros travail défensif face à Hakimi et a cherché très souvent ses attaquants dans la profondeur. Sur le deuxième but du PSG, il déserte complètement son côté gauche et laisse un boulevard à Hakimi qui peut servir tranquillement Neymar (52e, 2-0). Offensivement il n’a pas cessé de tenter d’apporter le danger avec des tentatives de frappes et des bons décalages pour ses coéquipiers. Il a été remplacé à la 68e minute par Mensah. Le Ghanéen a du déchet dans tout ce qu’il a entrepris en fin de match.

- Onana (4,5) : au bout d’une minute de jeu il aurait pu ouvrir le score, seul au premier poteau il reprend un corner de la tête mais sa tentative passe à gauche de but parisien (2e). Très solide dans les duels il a récupéré de nombreux bons ballons dans l’entrejeu. Il a été plus en difficulté dans ses choix lorsqu’il était aux abords de la surface du PSG. Il a été moins présent en seconde période, le milieu bordelais a été mystifié par la feinte de frappe de Paredes sur le troisième but du PSG, inscrit par le milieu argentin (61e, 3-0). Il est remplacé à la 68e minute par Ignatenko. L’Ukrainien a tenté de mettre un peu plus d’impact que ses coéquipiers mais sans succès.

- Guilavogui (4) : costaud dans les duels, il a réalisé de très bonnes interceptions grâce à sa bonne lecture du jeu. Il a ensuite bien quadrillé le milieu du terrain avec ses coéquipiers et a toujours essayé d’aller de l’avant quand il avait la balle. Il a été averti avant la mi-temps sur un tacle mal maitrisé sur Neymar (39e). En deuxième mi-temps, il a eu plus de mal au milieu et a été en difficulté dans ses relances vers l'avant.

- Kwateng (4) : il a tenté d’apporter le surnombre en attaque mais n’a pas été assez tranchant dans ses appels pour réellement créer du danger, malgré beaucoup d’espaces sur son coté laissé par le bloc parisien. Défensivement il s’est livré à un gros duel avec Nuno Mendes. Il a réalisé un bon retour défensif devant Neymar et Mbappé mais il n’a pas réussi à contrôler la balle qui a finalement terminé dans les pieds de Paredes pour le troisième but du PSG (61e, 3-0). Ses nombreux centres dans la surface de Paris en seconde période n’ont jamais trouvé preneur.

- Adli (4,5) : en position de numéro 10 il a bien construit le jeu de sa formation et a participé activement au travail défensif de son équipe en réalisant plusieurs récupérations et interventions défensives dans le cœur du jeu. Il a été moins en vue en seconde période à l’image de toute son équipe mais l’ancien Parisien aurait pu marquer sur une grosse frappe à l’entrée de la surface du PSG qui a été repoussée des poings par Navas (80e). Il a été remplacé à la 80e minute par Dilrosun.

- Hwang Ui-Jo (3,5) : il a été généreux et a réalisé de nombreux appels dans la profondeur mais a trop souvent été signalé en position de hors-jeu. Il a eu beaucoup de déchet dans ses remises dos au but et n’a pas réussi à faire de différence par le dribble face aux défenseurs parisiens pour se mettre en position de frappe. Inexistant offensivement il est finalement remplacé par Niang à la 80e minute. L’attaquant sénégalais n’a pas touché beaucoup de ballons mais a réussi à se mettre en position de frappe en toute fin de match sans mettre Navas en danger (94e).

- Elis (4) : assez remuant sur son côté droit il a fait parler sa vivacité et sa qualité vitesse pour faire quelques différences et amener le danger grâce à des centres. En revanche, il a été en grandes difficultés dans ses contrôles de balles lorsqu’il était aux abords de la surface du PSG. Il aurait pu marquer en seconde période bien servi par Oudin dans la surface mais il a complètement devisé sa reprise de volée qui est passée au-dessus du but de Navas. Il a logiquement été remplacé par Mara à la 68e minute. Le jeune Bordelais a réalisé une bonne entrée en asseyant d’amener le danger grâce à des appels tranchants dans la profondeur, il aurait dû obtenir un penalty sur une faute de Kimpembe (79e).

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Paris Saint-Germain

Le XI des Girondins de Bordeaux