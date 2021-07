L'OGC Nice à deux doigts de boucler le prêt de Justin Kluivert

Arrivé sur le banc il y a quelques semaines, Christophe Galtier a pour objectif de relancer l'OGC Nice dès la saison prochaine. Neuvième de Ligue 1, sorti en seizièmes de finale de Coupe de France et éliminé dès la phase de poules de Ligue Europa, le club azuréen va devoir faire bien mieux en 2020-2021. Pour cela, INEOS a sorti les grands moyens et les Aiglons commencent à être actifs sur le mercato estival.

Après avoir définitivement recruté Jean-Clair Todibo et mis la main sur le jeune international néerlandais Calvin Stengs ce mercredi, Nice-Matin expliquait dans la matinée que d'autres recrues étaient attendues dans les prochains jours sur la Côte d'Azur. Et le prochain à poser ses valises à Nice pourrait être un autre Oranje, à savoir Justin Kluivert.

Christophe Galtier insiste pour le récupérer

Il y a quelques jours, la presse italienne expliquait que l'OGCN avait fait une offre à l'AS Roma pour recruter le joueur de 22 ans mais que ce dernier avait finalement recalé le club français. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. La semaine dernière, José Mourinho, le nouvel entraîneur des Giallorossi, a écarté plusieurs joueurs pour sa préparation, dont Justin Kluivert, invité à se chercher un nouveau club.

La donne a donc changé et selon Sky Sport Italia ce jeudi, l'OGC Nice est proche d'un accord avec l'AS Roma pour se faire prêter l'ailier néerlandais, même s'il reste encore du travail notamment sur une option d'achat incluse ou non. Ce que nous pouvons vous confirmer, le joueur ayant même déjà donné son accord. Et c'est l'entraîneur Christophe Galtier qui insisterait personnellement pour attirer l'ancien de l'Ajax cet été. Tout s'accélère donc dans cette affaire, qui pourrait se boucler prochainement. L'OGC Nice est en passe de réaliser un joli coup.