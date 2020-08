Lens : Jonathan Clauss testé positif au coronavirus

Ce vendredi, la Ligue 1 Uber Eats fait son grand retour. Suspendu depuis mars, puis arrêté définitivement par la suite, le championnat de France reprend donc. Promu en élite, le Racing Club de Lens se déplace à Nice dimanche à 17 heures. Mais les Nordistes ne pourront a priori pas compter sur le défenseur Jonathan Clauss comme l'a indiqué Franck Haise en conférence de presse.

« Il est asymptomatique. On arrive à lui faire faire un entretien léger, en salle et sur le terrain, en dehors des créneaux des autres joueurs, seul. Il est logé ici (au centre d'entraînement). Il a une chambre ici. On attend le résultat des tests effectués hier (jeudi) dans l'espoir qu'il soit cette fois négatif. »