Ibrahima Konaté débarque à Liverpool

Dayot Upamecano n'est pas le seul défenseur central français à quitter le RB Leipzig cet été. Si l'ancien Valenciennois va s'en aller du côté du Bayern Munich à partir du 1er juillet, Ibrahima Konaté (21 ans) va lui rejoindre Liverpool dès la saison prochaine et pour 5 ans. L'annonce de son transfert vient d'être communiquée par le club anglais.

«Le Liverpool Football Club a conclu un accord pour le transfert d'Ibrahima Konate du RB Leipzig. Le défenseur de 22 ans a convenu d'un contrat à long terme avec les Reds à partir du 1er juillet, sous réserve de l'autorisation internationale et d'un processus de demande de permis de travail réussi, après avoir finalisé les conditions et passé une visite médicale», dévoilent les Reds sur leur site internet, qui ont décidément besoin de défenseurs centraux après les recrutements d'Ozan Kabak et Ben Davies l'hiver dernier.

Un transfert à 36 M€

Cette fois c'est la bonne pour Liverpool. Il y a quelques semaines déjà, le champion d'Angleterre en titre était tout proche d'accueillir le Français, selon certains médias outre-Manche. L'affaire ne s'était finalement pas conclue avec les démenties du RB Leipzig et du joueur lui-même. Néanmoins, les négociations étaient bel et bien lancées à pleine vitesse. Il ne restait plus qu'à tomber d'accord et à prendre son mal en patience.

Liverpool a dû débourser 36 M€ pour ce transfert, soit le montant de la clause libératoire. Arrivé libre en 2017 à l'âge de 18 ans au sein du club allemand, en provenance de Sochaux, Konaté a rapidement bénéficié de temps de jeu mais les blessures l'ont freiné dans sa progression lors des deux dernières saisons. Débarrassé de ses pépins physiques depuis quelques semaines, l'international Espoirs joue à nouveau et passe donc dans une autre dimension en rejoignant l'un des plus grands clubs du monde.