EdF : Dayot Upamecano a retenu les leçons

Fraîchement recruté par le Bayern Munich pour la saison prochaine et les quatre suivantes, Dayot Upamecano (22 ans) peut désormais clairement se concentrer sur son prochain objectif : l'Euro. «C’est un réel objectif pour moi. Je vais tout faire pour y arriver. Je veux vraiment y être», a-t-il lancé dans les colonnes de France Football ce mardi, revenant également sur ses trois premières sélections en équipe de France à l'automne 2020 (1 but), riches en enseignements.

«J’ai été très bien accueilli. Le staff, les joueurs, tout le monde m’a aidé, parlé, donné des conseils. J’ai tout retenu, ça aussi, c’était très important. Je me suis très bien senti. Après mes premières convocations, j’ai débriefé mes matches. J’ai regardé ce que j’avais fait de bien, de pas bien. Je suis très conscient de ce que je n’ai pas bien réussi et de ce que j’ai réussi. Maintenant, je sais à quoi m’attendre chez les Bleus. Porter ce maillot, c’est une responsabilité énorme. J’ai vraiment envie de l’assumer et être encore appelé. Après, je sais qu’il y a beaucoup de concurrence, surtout à mon poste. Mais je vais continuer à me battre pour être prêt à relever tous les défis que me proposera l’équipe de France», a-t-il lâché. Un discours qui plaira sans doute à Didier Deschamps.