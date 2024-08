PSG : Luis Enrique fait l’éloge de Désiré Doué

Transféré du Stade Rennais au Paris Saint-Germain pour 50 M€ (hors bonus), Désiré Doué fait déjà bonne impression dans son nouveau club. Interrogé sur l’adaptation de l’ancien Rouge et Noir, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à son encontre.

«L’adaptation pour un joueur français comme Désiré, c’est plus facile. Il n’y a pas la barrière de la langue. Il est du pays, il connait. C’est un joueur polyvalent, qui peut jouer dans l’axe et sur les côtés. Il peut jouer dans un profil plus défensif. Il est très complet, il va beaucoup nous aider et je suis très content qu’il ait accepté de jouer avec nous», a-t-il confié en conférence de presse.

