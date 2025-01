OL : Pierre Sage explique ses changements contre Nantes

En laissant échapper des points sur le fil contre le FC Nantes, l’OL peut avoir des regrets ce dimanche soir. Au micro de DAZN, Pierre Sage a expliqué la raison de ses changements et notamment la sortie de Rayan Cherki : «Je pense qu’il y avait beaucoup de fatigue à la fin. On aurait dû se mettre à l’abri avant, on a eu les situations, on tenait quand même et les arrêts de jeu ont été de trop. L’idée des changements était d’apporter de la fraîcheur pour compenser le fait que Rayan avait joué 90 minutes, ou Alexandre qui avait déjà joué 50 minutes jeudi, pour être remplacés par des joueurs frais. Mais ça n’a pas été efficace comme on le souhaitait», a-t-il expliqué.

L’entraîneur rhodanien a ensuite détaillé son plan de jeu : «On savait qu’en mettant Nuamah côté gauche, on allait voir de la profondeur de ce côté avec la même chose de l’autre côté avec Kumbedi. Alex a joué quasiment comme un faux 9. Il a crée beaucoup de situations. On a fait le match qu’il fallait pour se créer des occasions et pour mener plus largement au score. Lorsqu’on mène que 1-0, on donne l’opportunité à l’adversaire d’y croire jusqu’à la fin». En tout cas, Lyon a perdu de précieux points dans cette 19e journée de Ligue 1.