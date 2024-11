La nouvelle folie à 200 M€ de John Textor

John Textor a de l’appétit. L’homme d’affaires américain, qui possède déjà l’Olympique Lyonnais, Botafogo ou encore Molenbeek, veut étendre plus que jamais l’empire Eagle Football à travers le monde. Depuis quelques mois, il sonde donc avec insistance le marché anglais, en quête d’un nouveau club. Pourtant, il a déjà un pied en Angleterre depuis quelques années puisqu’il détient 45% des parts de Crystal Palace. Mais le président de l’OL souhaite les vendre au plus offrant et ne s’en cache pas. Et il semble que ce dossier avance enfin.

Plusieurs candidats au rachat de ses actions se sont positionnés, notamment le groupe Sportbank, et on évoquait une possible vente en ce mois de novembre. Un montant de 240 M€ a été avancé par le Telegraph. De son côté, le Daily Mail parlait plutôt de 273 M€. Quoi qu’il en soit, Textor espère rapidement finaliser le processus de vente, lui qui veut passer à l’offensive pour s’offrir un autre club. Tout proche de s’offrir Everton il y a quelques semaines, il avait été bloqué par ses affaires en cours et surtout il avait été doublé par les Friedkin.

Textor revient à la charge pour Watford

Malgré cet échec, l’Américain est plus que jamais décidé à s’offrir un nouveau club. Dans son viseur il y a quelques mois déjà, Watford a de nouveau attiré son attention. The Sun révèle que John Textor est séduit par cette écurie et les nombreuses perspectives qu’elle peut lui offrir. Adepte de la multipropriété, le boss de Botafogo voit d’un très bon œil le fait que Watford appartienne déjà à un groupe multi clubs puisque le propriétaire des Hornets possède également le club italien de l’Udinese.

Il est donc à l’affût d’autant que la famille Pozzo a mis en vente l’été dernier 10% des parts du club et qu’elle est ouverte aux offres concernant le reste de ses actions. Les propriétaires actuels du club de Championship ont estimé le prix de vente à un montant proche des 200 M€ (entre environ 180 et 210 M€). Le média anglais précise que Textor, qui compte sur la vente de ses actions à Crystal Palace, a déjà eu des échanges préliminaires avec la direction du club concernant les fonds qu’il utiliserait pour acheter des parts de Watford. Il reste à savoir si cette fois-ci le boss d’Eagle Football arrivera à ses fins.