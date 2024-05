Les 10 joueurs qui ont pris le plus de valeur en 2024

La saison de football européen touche à sa fin et l’heure est au bilan, même économique. La plateforme d’analyse et de big data Football Benchmark a dressé un classement des joueurs qui ont pris le plus de valeur ces derniers mois (de février 2024 à maintenant). Le joueur ayant acquis le plus de valeur marchande est Cole Palmer (Chelsea). Le jeune Anglais, transféré depuis Manchester City à l’été dernier, a gagné +20,6 millions d’euros de valeur grâce à ses statistiques impressionnantes cette saison (25 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues). En deuxième position, c’est la révélation allemande Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich) qui a marqué les esprits. Celui qui vient d’être appelé par Julian Nagelsmann a gagné +18,9 millions. Le Brésilien Savinho (+17,4 millions) complète le podium et voit sa cote atteindre les 44 millions d’euros.

Aucun Français ni joueur de Ligue 1 ne sont présents dans le top 10. Le défenseur de l’Ajax Jorrel Hato (+16,8 millions) se place en 4e position, devant les stars Phil Foden (+16,1 millions) et Vinicius (+16 millions). Sur les tablettes de la Juventus, Riccardo Calafiori (+16 millions) prend la 7e place de ce classement. Viktor Gyokeres (+15,5 millions), Murillo (+14,8 millions) et Kobbie Mainoo (+14,6 millions) clôturent ce classement.