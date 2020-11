ASSE : Bernard Caïazzo cherche des investisseurs dans le Golfe

Mal en point en championnat avec sept défaites consécutives, l'AS Saint-Etienne cherche néanmoins des solutions pour franchir un cap sur le plan économique. Et cela passe forcément par l'arrivée de nouveaux investisseurs capables d'investir pour offrir plus de stabilité financière au club stéphanois. Selon les informations de l'Equipe, le président du conseil de surveillance Bernard Caïazzo s'est rendu dans le Golfe et a répondu à l'invitation du Dubaï Sports Council.

Cet organisme s'occupe de toutes les activités sportives pour le gouvernement des Emirats arabes unis, le sponsoring et les clubs professionnels. Dubaï Sports Council a d'ailleurs confirmé des discussions pour trouver un moyen de coopérer mais aussi des opportunités d'investissement avec l'ASSE. Cette visite va-t-elle déboucher sur une entrée dans le capital des Verts ? Affaire à suivre...