L’état de Phil Foden inquiète sérieusement Manchester City

Ce soir, l’Angleterre va affronter la Lettonie dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Les Three Lions espèrent poursuivre sur leur lancée, eux qui ont battu l’Albanie 2 à 0 vendredi soir pour la grande première du nouveau sélectionneur Thomas Tuchel. Ce dernier a reconnu qu’il y a eu du bon et du moins bon durant la rencontre. Pour certains, à l’image de Roy Keane, la prestation de Phil Foden n’a pas été à la hauteur. «Si vous êtes l’un de ces joueurs offensifs et que vous sortez du terrain et dominez un match comme celui-là contre une pauvre équipe albanaise et que vous n’avez pas marqué de but, que vous n’avez pas eu de tir cadré, que vous n’avez pas testé le gardien de but, vous seriez déçu parce que vous êtes là pour influencer les matches. Vous avez un nouveau manager et vous voulez faire bonne impression. Rashford et Foden ne l’ont certainement pas fait ce soir (vendredi).»

Il a ajouté : «je pense qu’il [Foden] manque peut-être de confiance et qu’il est clairement en retrait. Sa forme en club n’est pas terrible. On sait qu’il a cette qualité. Généralement, quand Foden est à son meilleur niveau, on se dit : "il va se passer quelque chose". Même lorsqu’il entre, il trouve une passe et tire. Il n’a rien fait de tout ça ce soir (vendredi). Chaque fois qu’il reçoit le ballon, je n’attends rien de Foden pour le moment.» Rhabillé pour l’hiver, l’Anglais de 24 ans peut compter sur le soutien de Tuchel, qui a reconnu qu’il attendait mieux de sa part vendredi soir. «Nous l’encouragerons à faire ce qu’il fait le mieux : s’attaquer aux défenseurs, dribbler. Nous l’avons fait jouer sur l’aile droite. Je pense que nos deux ailiers titulaires n’ont pas eu l’impact qu’ils auraient pu avoir en club.» Malgré cette sortie manquée, le joueur de City devrait débuter ce soir annonce le Manchester Evening News.

L’Anglais est dans le dur

L’occasion pour lui de se racheter et de marquer des points. L’idée est certainement aussi de retrouver de la confiance, lui qui est un peu plus dans le dur cette saison en club. Utilisé à 38 reprises toutes compétitions confondues par Pep Guardiola, dont 28 fois en tant que titulaire, le natif de Stockport a marqué 10 buts et délivré 6 assists. Malgré cela, son impact est moins flagrant que la saison précédente, où il avait été très bon. Ce lundi, le Daily Mail fait un état des lieux le concernant et donne quelques éléments de réponse afin de mieux comprendre ce qui cloche avec lui. Tout a commencé après l’Euro 2024. Une compétition qui a épuisé mentalement le joueur qui l’avait d’ailleurs reconnu en interview. «Pour moi, le football se joue avec le cerveau et quand le cerveau est mentalement fatigué, vous ne voyez pas un joueur tel qu’il est. D’habitude j’ai hâte de revenir mais là, quand je suis revenu, mon corps et mon état mental étaient au plus bas.»

Sauf que ça n’est pas allé en s’améliorant. Le média anglais explique qu’il ressent toujours une «fatigue mentale» et qu’il fait face à «un brouillard cérébral» notamment lors des séances d’entraînement où il est moins impliqué. De plus, sa «confiance est brisée» selon le DM. Malgré des soucis physiques et une certaine forme de dépression cette saison, il empile les minutes (2605 minutes jouées depuis le début de la saison). Pour ne rien arranger, le Daily Mail explique que le footballeur mancunien lit les nombreuses critiques dont il fait l’objet sur les réseaux sociaux et que ça ne l’aide pas à aller mieux. Tout cela inquiète sérieusement Manchester City, notamment ses coéquipiers qui sont préoccupés par son cas en privé. Phil Foden, placé sous les feux des projecteurs depuis son plus jeune âge, souffrirait donc d’une certaine usure mentale. Ce ne serait pas le premier dans ce cas, puisque Paul Pogba et d’autres en ont souffert. L’Anglais devra compter sur les siens, son club et sa sélection pour retrouver la forme à tous les niveaux.