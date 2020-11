Bayern Munich : Leon Goretzka ouvert à une prolongation

Aujourd'hui, le Bayern Munich va accueillir Salzbourg lors de la quatrième journée de l'UEFA Champions League. Avant cette rencontre, Leon Goretzka était de passage en conférence de presse, l'occasion d'évoquer divers sujets dont son avenir. Le milieu est sous contrat jusqu'en juin 2022 chez les Bavarois.

«J'ai encore une contrat pour un an et demi. Donc il n'y a pas beaucoup de pression. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de discussion avec moi. Mais je suis en contact permanent avec Brazzo (Hasan Salihamidžić) et Hansi (Flick). Si le club m'approche prochainement, je ne refuserai certainement pas de leur parler. » Un dossier qui sera visiblement plus facile à gérer pour les Munichois, contrairement au dossier Alaba par exemple.