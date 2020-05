Égypte : des braqueurs sévissaient avec des masques de Mohamed Salah

Mohamed Salah est une idole en Égypte. La star de Liverpool fait le bonheur de sa sélection (67 capes, 41 buts) et des citoyens égyptiens, qui sont nombreux à s'en inspirer. C'est également le cas des... braqueurs. Le média égyptien Marsawi rapporte qu'un gang de quatre malfrats a été arrêté dans le quartier de Nasr au Caire, après avoir commis plusieurs vols à l'étalage.

Leur spécificité était de commettre leurs délits avec un masque de l'attaquant de Liverpool. Les individus ont été arrêtés après avoir tenté de s'échapper. Une photo d'eux a été publiée par le média. Sur celle-ci, on les voit en ligne avec devant eux sur une table le matériel (coupe-boulon et pistolet) qu'ils utilisaient pour rentrer par effraction dans les magasins, et les fameux masques à l'effigie de Mohamed Salah.