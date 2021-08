Ligue 2 : Nîmes prend la 2ème place, Alexandre Mendy porte Caen et enfonce Nancy, Sochaux cale à Amiens

Alors que le Toulouse FC a pris les commandes de la Ligue 2 un peu plus tôt ce samedi en allant s'imposer à Dijon (4-2), le désormais traditionnel multiplex se déroulait à 19h avec 7 rencontres au programme. Le Nîmes Olympique a réalisé une très bonne opération en allant s'imposer sur la pelouse de l'USL Dunkerque (2-0). Yassine Benrahou et Niclas Eliasson ont forgé ce succès des Crocos, qui récupèrent la 2ème place de L2 (11 points), à deux unités du leader, même s'il ne faut pas oublier que le Paris FC n'a pas joué contre Ajaccio en raison du Covid-19.

La suite après cette publicité

De son côté, le SM Caen d'Alexandre Mendy, encore buteur, a enfoncé la lanterne rouge, l'AS Nancy Lorraine (1-0) au stade Michel d'Ornano. L'ancien attaquant de l'OGC Nice ou encore des Girondins de Bordeaux a inscrit, son 5ème but depuis le début de la saison, confirmant qu'il est l'homme de ce début de saison en Normandie. Les hommes de Stéphane Moulin s'emparent de la 5ème place de cette Ligue 2 avec 9 points, alors que les Lorrains restent bredouilles et bons derniers.

Le FC Sochaux-Montbéliard a calé à Amiens (0-0) et a donc manqué l'opportunité de devenir seul dauphin du TFC ce samedi soir. À noter que Grenoble a débloqué son compteur but, grâce à Yoric Ravet, avant d'empocher sa première victoire de la saison contre Quevilly-Rouen (2-0), et que Rodez, bien aidé par l'expulsion de Laurent Dos Santos (31e), a renversé Valenciennes dans le Nord pour s'offrir un large succès (4-1) synonyme de deuxième victoire de l'année.

Retrouvez le classement de la Ligue 2

Les résultats du multiplex de 19h

Amiens 0-0 Sochaux :

Caen 1-0 Nancy : Mendy (17e)

Dunkerque 0-2 Nîmes : Benrahou (70e), Eliasson (90e+4)

Grenoble 2-0 Quevilly-Rouen : Ravet (31e), Pickel (52e)

Le Havre 2-1 Niort : Thiare (38e, 56e) / Renel (62)

Pau 2-0 Bastia : Koffi (38e), Assifuah-Inkoom (49e)

Valenciennes 1-4 Rodez : Guillaume (16e) / Buades (27e, 47e), Depres (73e), David (77e)