Mercato : Arsenal veut faire ses courses à l'OL

Après Alexandre Lacazette à l'été 2017 (60 M€ plus bonus), Arsenal et l'Olympique Lyonnais vont-ils à nouveau faire affaire ensemble lors du prochain mercato ? Les Gunners suivent en tout cas de très près deux joueurs de l'effectif des Gones. Le Telegraph avance en effet que les Londoniens apprécient les profils de Moussa Dembélé (24 ans, contrat jusqu'en juin 2023) et Joachim Andersen (24 ans, contrat jusqu'en juin 2024), respectivement cédés à l'Atlético de Madrid et à Fulham jusqu'à la fin de la saison.

Les pensionnaires de l'Emirates, qui étudient en parallèle l'option Odsonne Édouard (23 ans, Celtic), préparent même une offre pour l'attaquant lyonnais à en croire le sérieux quotidien anglais. Si les Colchoneros ne levaient pas l'option d'achat pour le buteur en fin d'exercice (35 M€), Arsenal pourrait s'engouffrer dans la brèche. Jean-Michel Aulas réclamerait alors 30 M€.

Plus de 50 M€ pour le duo

Pour ce qui est du défenseur international danois (4 capes), auteur d'un bel exercice avec Fulham (29 titularisations en Premier League) et également surveillé de près par Tottenham, il serait vu par les Canonniers comme le successeur idéal à David Luiz (32 ans), dont le bail ne devrait pas être prolongé. On ne parle pas encore d'offres, mais l'OL aurait fixé son prix à 25 M€ si son futur entraîneur venait à ne pas compter sur lui.

Si ces deux dossiers se concrétisaient dans les semaines ou mois à venir, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient donc récolter plus de 50 M€ pour ces deux éléments sur lesquels ils ne comptent pas a priori. Deux bien belles opérations pour Juninho et les caisses des Gones.