PSG-Lens : le CUP invite les supporters lensois en tribune Auteuil

Le Paris Saint-Germain accueillera le Racing Club de Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 34e journée de Ligue ce samedi soir (21h, à suivre sur notre live commenté). En cas de victoire ou de match nul, les Parisiens seront sacrés champions de France pour la 10e fois de leur histoire, égalant ainsi l'AS Saint-Etienne.

La suite après cette publicité

Néanmoins, si les Sang et Or ne pourront pas compter sur leurs supporters car interdits de déplacement, le Collectif Ultras Paris a indiqué via un communiqué avoir invité les ultras nordistes, en leur donnant 80 billets en tribune Auteuil. Un beau geste de la part du groupe de supporters, en pleine tension avec le club, qui a annoncé qu'il ne célèbrera pas son titre devant son public.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.