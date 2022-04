PSG : la tension monte avec les supporters

Vivement la fin de saison au PSG. En effet, malgré les victoires et le dixième titre de champion de France qui se rapproche, l'ambiance autour du club est délétère. Dimanche dernier déjà lors du Classique face à l'OM au Parc des Princes, les membres du Collectif Ultras Paris avaient manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la direction, des résultats en Ligue des Champions, et du jeu proposé tous les week-ends, en n'applaudissant pas et en ne chantant pas durant la rencontre.

La suite après cette publicité

Ce mercredi à Angers, à la 70e minutes des membres du CUP ont quitté le stade Raymond-Kopa et n'ont ainsi pas assisté à la fin du match et au 3e but parisien inscrit par Marquinhos (77e), alors que le PSG aurait pu être sacré champion si l'OM ne gagnait pas, ce qui était le cas à ce moment-là. Ce week-end le PSG accueille Lens, et un match nul suffit pour décrocher le 10e titre de l'histoire du club, qui risque d'être célébré dans un Parc des Princes en colère.