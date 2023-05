Red Star : lancement d’une campagne originale pour le dernier match au stade Bauer

Dans le cadre de la dernière journée de National, le mythique club du Red Star a lancé une campagne assez atypique pour la réception du Stade Briochin sur la pelouse de Bauer. En effet, le club de Saint-Ouen a décidé de faire participer les commerces de la commune en dispersant quatorze objets insolites, créés par l’Étoile Rouge. Ils vont ainsi être dissimulés chez différents commerçants des célèbres puces de la ville (Dauphine, Vernaison, Biron et Paul Bert Serpette des Puces de Saint–Ouen). Ces objets collectors offrent deux places pour le dernier match de la saison à domicile, à toutes les personnes qui les trouveront.

Parmi les objets cachés dans les recoins de la ville de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, on peut retrouver un tableau, un plateau en argent, un vinyle, un verre gravé, des figurines, une assiette, un billet, une cassette audio, un coussin, une œuvre street–art, un maillot rétro, une ancienne carte postale, un livre mais aussi une photo dédicacée. Pour rappel, le Red Star est classé à la 4ème position, à seulement trois points de la 1ère place. Voilà un moyen amusant de créer un lien de proximité avec ses supporters et ses habitants dans cette course finale pour la montée en Ligue 2.

