Barça : Joan Laporta charge le Real Madrid

Le match entre le Real Madrid et Almería a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours par ses décisions arbitrales. Menés 2-0, les joueurs du Real aurait bénéficié de décisions à leur avantage de la VAR, comme le troisième but d’Almería injustement refusé. Joan Laporta, président du Barça, y est également allé de son commentaire dans une interview dans Mundo Deportivo : « La compétition ne peut plus être dénaturée par des décisions comme celles de dimanche dernier au Bernabéu. Car il ne s’agit pas seulement de ce dimanche. Nous avons analysé la question et nos adversaires ont déjà gagné une série de points en bénéficiant de décisions arbitrales. Mais je dois dire que nous sommes habitués à cela, nous avons toujours lutté contre les éléments et nous les connaissons. »

Des résultats adverses qui remettent en cause le classement actuel selon Joan Laporta : « Nous voyons des situations qui nous inquiètent beaucoup et si nous continuons ainsi, il nous sera très difficile d’atteindre nos objectifs. En tant que club, nous devons agir. Je suis un président qui ne se cache pas pour affronter les situations et je pense que je dois élever la voix dans ce cas parce que je vois une injustice et quand nous voyons cette injustice, nous la dénonçons et nous voulons que ceux qui ont la responsabilité de résoudre ce problème prennent des mesures et des décisions pour y remédier. »