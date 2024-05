Le constat sans appel de Xabi Alonso après la déroute du Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa

«Nous nous sommes préparés à ces moments toute l’année. Ce n’est pas un travail de deux jours. J’ai la chance d’avoir une grande équipe. J’ai des joueurs qui sont prêts, c’est certain. Ils sont bien préparés. Nous l’avons montré tout au long de l’année et demain, j’ai le bon pressentiment qu’il en sera de même. Nous respectons l’Atalanta mais nous avons confiance en notre jeu, en cette mentalité qui ne changera pas, et en notre capacité à réussir». Xabi Alonso aurait-il payé son excès de confiance affichée devant la presse mardi ? Animés par la perspective de réaliser un triplé historique (finale de Coupe d’Allemagne contre Kaiserslautern le 25 mai prochain), le coach espagnol et son écurie entendaient capitaliser sur leur incroyable dynamique pour mettre un terme aux rêves italiens. Malheureusement, les Werkself sont tombés de très haut en Irlande.

Après avoir écarté de sa route le Sporting Portugal, Liverpool ou encore l’Olympique de Marseille, l’Atalanta Bergame a fait déjouer le Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa. Portée par un excellent Ademola Lookman, auteur d’un magnifique triplé et premier joueur à réaliser une telle performance en finale de Coupe d’Europe depuis Jupp Heynckes en 1975, l’écurie italienne n’a fait qu’une bouchée de son homologue allemand, dépassé dans tous les compartiments du jeu. Maladroits, les Allemands ont surtout payé les frais d’une défense trop apathique. En face, les Bergamasques n’ont eu aucun mal à bonifier leurs temps forts, exploitant les espaces laissés par Jonathan Tah et consorts à la perfection et sans relâcher leur étreinte sur leurs adversaires. Asphyxié par le pressing intense des Italiens, le Bayer Leverkusen n’a jamais trouvé la lumière à l’image d’un Florian Wirtz totalement muselé aux avant-postes.

Pour le Bayer Leverkusen, l’Atalanta était bien au-dessus !

Conséquence, le champion d’Allemagne en titre s’est logiquement incliné sur le score net et sans bavure de 3 buts à 0. Un revers aussi imprévisible que frustrant qui prive le club rhénan d’un deuxième sacre en C3 après celui de 1988 (à l’époque Coupe UEFA). De quoi laisser des regrets chez Robert Andrich qui a tout de même concédé que l’Atalanta avait été supérieure au B04. «J’aurais préféré que nous perdions un match sans importance. C’est difficile. Mais nous devons admettre que la défaite était méritée et nous devons féliciter l’Atalanta. Nous avons eu des moments où nous avons mieux contrôlé le match mais nous n’avons pas créé d’occasions claires», a souligné l’international allemand suivi par son coéquipier, Jérémie Frimpong qui a loué la performance défensive de son adversaire : «L’Atalanta a très bien défendu. C’était l’un de ces matchs où les adversaires sont très bien préparés et nous ne pouvons pas jouer tout notre football. »

Le Bayer Leverkusen, qui n’avait plus connu le goût de la défaite depuis le 27 mai 2023 et un lourd revers contre Bochum lors de l’ultime journée de Bundesliga, voit donc sa fantastique série d’invincibilité prendre fin à 51 matchs cette saison. Fataliste, le coach des Pillendreher ne s’est cherché aucune excuse. «Il nous a manqué beaucoup de choses. L’Atalanta était très physique, avec beaucoup de duels, et nous n’avons pas réussi à bien sortir du premier pressing. Nous avons manqué d’espace dans les trois quarts. Nous étions préparés, mais ils ont été meilleurs. Ce n’est pas une question d’attitude. C’est un truc de football. Rien ne change en ce qui concerne mon opinion sur les joueurs. Ils étaient meilleurs… Cela arrive généralement plus tôt, mais quand cela se produit en finale, c’est pire. C’est le football. Ce n’est pas normal de perdre pour la première fois dans le 52e match. Nous devons être très fiers», a concédé Xabi Alonso. Privé de Ligue Europa, le Bayer Leverkusen tentera de se consoler avec un doublé à l’occasion de la finale de la Coupe d’Allemagne qui se jouera face à Kaiserslautern, samedi.