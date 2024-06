Suisse - Allemagne : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce dimanche un choc dans le groupe A pour le compte de la troisième journée. Ainsi, la Suisse quasiment qualifiée et l’Allemagne déjà qualifiée, s’affrontent pour la première place. La Nati de Murat Yakin s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Yann Sommer dans les cages derrière Fabian Schär, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka est placé comme sentinelle avec Remo Freuler à ses côtés alors que Silvan Widmer et Michel Aebischer assurent les rôles de pistons. Devant, Fabian Rieder et Dan Ndoye sont associés à Breel Embolo.

De leur côté, les joueurs de Julian Nagelsmann s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et Maximilian Mittelstädt en défense. L’entrejeu est composé de Robert Andrich et Toni Kroos. En attaque, Kai Havertz est soutenu par Jamal Musiala, Ilkay Gündogan et Florian Wirtz.

Les compositions

Suisse : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer - Ndoye , Embolo, Rieder

Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havert