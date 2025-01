Manchester United en passe de recruter El Bilal Touré !

C’était l’un des chantiers prioritaires pointés du doigt par Ruben Amorim à son arrivée à Manchester United. Malgré l’arrivée de Joshua Zirkzee l’été dernier, le coach portugais n’est toujours pas satisfait du rendement de ses attaquants. Ainsi, alors que le buteur néerlandais est boudé, Marcus Rashford et Alejandro Garnacho ont été mis sur le marché. Dès lors, les dirigeants mancuniens ont travaillé en coulisses pour recruter un attaquant d’ici à la fin du mercato hivernal. Et après plusieurs semaines de quête, aucun joueur n’a encore été recruté par le board anglais jusqu’ici.

Suite à l’abandon de plusieurs pistes qui se sont avérées infructueuses, les pensionnaires d’Old Trafford ont néanmoins commencé à s’activer sérieusement depuis quelques jours mais les pistes Gyokeres, Osimhen et Tel semblent être trop complexes à régler cet hiver. Pour autant, les dirigeants du club le plus titré d’Angleterre souhaiteraient également préparer l’avenir en cherchant quelles opportunités pourraient être intéressantes pour la saison prochaine. En ce sens, les Mancuniens ont accéléré sur le dossier El Bilal Touré selon nos informations. Depuis ses débuts en professionnels à Reims, l’attaquant malien (21 sélections, 8 buts) n’arrête pas de gravir les échelons.

Stuttgart songe à acheter définitivement El Bilal Touré afin de le vendre à Manchester United

Après une saison 2022-2023 de haute voltige avec Almeria, le natif d’Adjamé avait tapé dans l’œil de l’Atalanta Bergame qui avait déboursé environ 30 millions afin de l’enrôler. Devant remplacer un certain…Rasmus Hojlund, l’attaquant de 23 ans n’avait pas répondu aux attentes et a été prêté l’été dernier à Stuttgart. Ne jouant pas beaucoup avec la formation allemande cette cuvée (3 buts en 13 matches), Touré, qui est actuellement blessé au métatarse, avait tout de même offert la victoire aux siens au forceps face à la Juventus en Ligue des Champions en octobre dernier (1-0).

Souhaitant conserver son attaquant jusqu’en fin de saison, Stuttgart songe à lever l’option d’achat de 18 millions d’euros afin de recruter définitivement le joueur en provenance de l’Atalanta Bergame. D’après nos indiscrétions, l’ancien Rémois pourrait ensuite être recruté par Manchester United contre 25 millions d’euros hors bonus avant d’être prêté à Stuttgart jusqu’en fin de saison. Une opération minutieuse de la part du club anglais qui cherche donc à sécuriser son avenir dans le cas où Zirkzee et Hojlund continueraient de décevoir. Les Red Devils laissent ainsi l’opportunité à l’ambidextre de se relancer avec Stuttgart et de réaliser une bonne fin de saison et ainsi aider le club allemand à bien figurer en Bundesliga… avant d’arriver pourquoi pas à Manchester United dans la meilleure des formes l’été prochain.