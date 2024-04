Youcef Belaïli présente ses excuses après son dérapage envers une arbitre

L’enfant terrible du football algérien Youcef Belaïli (32 ans) a de nouveau fait parler de lui il y a quelques jours. Le milieu offensif, énervé par une décision arbitrale, a vivement contesté la décision de Madame Ghada Mahat en lui accrochant le bras. Le joueur n’a reçu qu’un carton jaune et n’a pas été lourdement sanctionné par la LFP algérienne. Cette nuit, le Fennec a tout de même présenté ses excuses pour son mauvais comportement envers la jeune femme.

La suite après cette publicité

« Je tiens à m’excuser sincèrement pour mon comportement lors du match récent. Je sais que je me suis laissé emporter par la pression et que j’ai exprimé ma frustration de manière inappropriée envers vous. Je reconnais que cela n’était pas juste de ma part et je regrette profondément mes actions. Je comprends que vous faisiez de votre mieux pour arbitrer le match de manière juste et impartiale, et je vous assure que ma réaction n’était pas dirigée contre vous personnellement. Je sais que vous avez un rôle difficile à jouer et je respecte votre engagement envers le sport. Je souhaite vous présenter mes excuses les plus sincères pour mon comportement inapproprié et j’espère que vous pourrez accepter mes excuses. Je m’engage à travailler sur ma gestion du stress et de la pression pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. Encore une fois, je suis désolé pour mes actions et je vous remercie pour votre compréhension », a-t-il communiqué sur son compte Instagram.