Ligue 1 : Saint-Etienne s'impose sur le fil à Nice

Pour cette 22e journée de Ligue 1, l’OGC Nice recevait Saint-Étienne. Les Niçois, treizième avant le début de match, restait sur une courte, mais très précieuse victoire 1-0 face à Lens. De son côté, Saint-Étienne sortait d’une humiliante défaite 5-0 dans le derby face à Lyon et restait surtout sur une seule victoire lors des 20 derniers matches de championnat cette saison. Pour ce match, Claude Puel avait décidé de faire confiance à son duo Hamouma - Bouanga pour occuper l’attaque. Pas de folie non plus pour Andrea Ursea qui alignait son équipe type, avec sa doublette Gouiri - Dolberg devant. William Saliba, titulaire en défense centrale avec Nice, retrouvait son ancienne équipe.

Il ne fallait pas s’attendre à beaucoup de spectacle ce dimanche après midi entre deux équipes clairement en manque de confiance. Même si les Niçois avaient enfin réussi à s’imposer le week-end dernier face à Lens, à l’extérieur qui plus est, les doutes subsistaient. Même son de cloche pour Saint-Étienne, ou pire encore, puisque les hommes de Claude Puel n’avaient plus connu la victoire depuis 16 décembre dernier face à Bordeaux. Et forcement, dans le premier acte, aucune des deux équipes n’aura réussi à se montrer dangereuse, préférant être prudent et assurer leur jeu. À noter, la frappe juste au-dessus de la lucarne de Romain Hamouma (22e), mais surtout la double occasion de Denis Bouanga, qui ne trouvait pas le cadre de la tête (32e, 42e).

Un coaching payant pour Puel

Si les Aiglons ont eu du mal à se montrer dangereux en première mi-temps, Amine Gouiri avait tout de même réussi quelques bons mouvements. Et en deuxième mi-temps, le jeune attaquant de 20 ans a été le premier à s’illustrer. Il partait dans la profondeur au duel avec Debuchy et plaçait des frappes qui n’inquiétait finalement pas Moulin (47e, 54e). Plus en confiance, en témoigne cette action où Daniliuc le défenseur central autrichien, accompagnait jusqu’au bout une offensive niçoise ne passant pas loin de trouver le chemin des filets (60e), Nice posait plus de problèmes à Saint-Étienne. Mais à force d’inquiéter timidement Moulin comme sur ce coup-franc de Dolberg directement dans les gants du gardien de 35 ans (64e), les coéquipiers de Reine-Adelaide se sont exposés.

Avec plus d’espace notamment sur les ailes, Saint-Étienne s’est montré plus dangereux dans les vingt dernières minutes. Les centres de Debuchy, Hamouma ou de Trauco trouvaient preneur. Et Denis Bouanga pourra avoir des regrets sur ce match. Après ses deux occasions manquées de la première mi-temps, il loupait encore une fois deux autres occasions. Il reprenait d’abord en première intention, un centre de Debuchy (70e) avant de louper une tête a deux mètres des buts alors qu’il était totalement seul face à Walter Benitez (75e). Mais à force de pousser, les hommes de Claude Puel trouvaient la faille. Charles Abi, fraîchement entré en jeu, reprenait un centre tir de Trauco et donnait la victoire aux siens (0-1, 88e). Avec cette victoire, Saint-Étienne enregistre un deuxième succès en Ligue 1 depuis le 17 septembre dernier, mais reste toujours seizième du championnat à 2 points de Strasbourg (avec un match en moins). Les Niçois, eux, retombent dans leurs travers.

