Deux Français dans les flops de l’Euro 2024

La phase de poules ayant pris fin, la Gazzetta dello Sport s’est amusée à constituer deux équipes. Celle des tops, les joueurs qui ont brillé durant cette première partie de l’Euro 2024, et celle des flops. Et malheureusement pour nos Bleus, deux Français figurent dans le onze des flops. Il s’agit d’Ousmane Dembélé, positionné à droite, et d’Antoine Griezmann, placé sous l’attaquant.

Toutefois, notons qu’un Français apparaît également dans l’équipe des tops. Il s’agit sans surprise de N’Golo Kanté, dont le grand retour au niveau international marque tous les esprits. Le milieu français a d’ailleurs été désigné deux fois homme du match par l’UEFA, durant la phase de poule.

L’équipe des tops : Mamardashvili - Kimmich, Pepe, Calafiori, Cucurella - Fabian Ruiz, Kanté, Sabitzer - Musiala, Mikautadze, Nico Williams

L’équipe des flops : Livakovic - Di Lorenzo, Antonio Silva, Porteous, Robertson - Brozovic, Milinkovic-Savic - Dembélé, Griezmann, Bellingham - Vlahovic