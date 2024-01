Torino : le Bayern veut doubler l’AC Milan pour Alessandro Buongiorno

Alors que le Paris Saint-Germain s’était positionné sur le dossier la semaine dernière, le défenseur italien, Alessandro Buongiorno, n’en finit plus d’attirer les projecteurs des grands clubs européens. Plus tôt dans la saison, Chelsea, l’Inter et la Juventus s’étaient déjà renseignés auprès de la direction du Torino qui n’avait pas donné suite. Selon nos informations, le Bayern Munich, qui continue de travailler en parallèle sur le transfert de Nordi Mukiele, a également les yeux rivés sur l’international de la Squadra Azzurra. La nouvelle blessure au genou de Matthijs de Ligt et l’absence de Kim Min-jae, en raison de sa participation à la Coupe d’Asie des Nations avec la Corée du Sud, force les dirigeants bavarois à chercher un nouveau renfort hivernal pour sa charnière centrale malgré la signature officialisée d’Eric Dier. Néanmoins, la tâche s’annonce encore assez rude pour le club allemand, même si un intérêt est bien présent.

En effet, d’après nos indiscrétions, l’AC Milan a fait un pas géant dans la course à la signature d’Alessandro Buongiorno ces derniers jours. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani et Zlatan Ibrahimovic ont d’ores et déjà rencontré le président du Torino, Urbano Cairo, dans l’espoir de boucler la signature de Buongiorno le plus rapidement possible. Le club milanais est prêt à proposer un montant de 25 millions + le jeune attaquant Lorenzo Colombo, actuellement prêté à Monza. Pour se faire, la direction milanaise devra contenter son voisin lombard en les convaincant de casser le prêt de l’attaquant. Du côté du joueur, s’il avait refusé de partir à l’Atalanta l’été dernier en raison de son amour pour son club formateur, il ne serait pas contre l’idée de s’engager avec les Rossoneri, surtout à quelques mois de l’Euro 2024 avec la Nazionale. Une réunion est actuellement organisée à Turin, à l’heure où Alessandro Buongiorno s’entretient également avec son agent.