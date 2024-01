PSG : Luis Campos réfléchit à trois pistes défensives en Italie !

Alors que le mercato d’hiver a ouvert ses portes il y a une dizaine de jours, le Paris Saint-Germain, qui a officialisé l’arrivée du défenseur brésilien, Lucas Beraldo, et qui continue de travailler pour verrouiller la signature du milieu brésilien, Gabriel Moscardo, doit gérer son chantier de la charnière centrale, la grande priorité fixée par la direction parisienne cet hiver. En effet, la nouvelle opération subie par Presnel Kimpembe et la grosse blessure contractée par Milan Škriniar forcent Luis Campos et le reste du board parisien à se mettre à la conquête d’un nouveau défenseur central pour compléter la rotation de l’entraîneur espagnol, Luis Enrique. Car si Marquinhos, Lucas Hernandez et Danilo Pereira sont toujours disponibles, les autres possibilités mises à la disposition du tacticien espagnol restent assez légères malgré le renfort de Lucas Beraldo.

Un club comme le PSG, encore en lice dans trois compétitions majeures (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions), se doit de trouver la pièce manquante pour être mieux armé afin de répondre aux grandes échéances qui arrivent ces prochains mois. C’est en toute logique que le club de la Capitale a été lié à plusieurs rocs défensifs ces derniers jours, dont Dayot Upamecano, Diego Llorente, Leny Yoro, Maxence Lacroix ou encore Jean-Clair Todibo. Prix jugé trop élevé ou joueur considéré comme intransférable, pour diverses raisons ces dossiers s’annoncent compliqués à réaliser durant ce mois de janvier pour le PSG. C’est ainsi que Luis Campos se tourne désormais vers l’Italie, un marché que Paris juge plus à même de se laisser convaincre, tant le besoin d’argent est alarmant pour de nombreux clubs de Serie A. Le PSG a donc coché trois nouveaux profils, trois internationaux de la Squadra Azzurra : Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini et Alessandro Buongiorno.

Le rêve Scalvini

Véritable cadre défensif de l’Atalanta malgré son jeune âge, Giorgio Scalvini (20 ans) est largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux de sa génération. Selon nos informations, le natif de Chiari figure assez haut dans la liste des cibles favorites de Luis Campos. Néanmoins, il ne sera pas simple de convaincre l’Atalanta de le céder dès cet hiver. La direction bergamasque est réputée comme étant coriace en affaires et réclame une enveloppe de 50 millions pour céder son leader de l’arrière-garde (78 matches, 4 buts depuis 2021), alors que le Bayern Munich et Manchester United lorgnent Scalvini depuis plusieurs mois désormais. Les Red Devils étant même en avance sur la concurrence. D’après nos indiscrétions, aucune négociation n’a réellement été ouverte entre le PSG et l’Atalanta mais les Parisiens le surveillent de près et ont pris des renseignements. Capable de jouer dans une défense à 3 comme à 4, son profil de défenseur moderne, combinant hautes qualités physiques et solides fondamentaux techniques, plaît en interne à Paris. Du côté de Bergame, les dirigeants se savent de plus en plus sous pression dans ce dossier avec une concurrence aussi grande, il sera difficile de conserver Giorgio Scalvini dans les prochains mois.

Buongiorno et Mancini en alternatives

Enfant du club depuis sa tendre enfance, Alessandro Buongiorno (24 ans) est aujourd’hui considéré comme le défenseur qui monte en Italie. Alors qu’il a refusé de s’engager à l’Atalanta l’été dernier pour rester dans son club formateur, les grandes écuries européennes ne finissent plus de sonner à la porte du défenseur du Torino. En effet, après l’AC Milan, Chelsea, la Juventus et l’Inter, c’est au tour du Paris Saint-Germain de se positionner sur le dossier. Selon nos informations, des contacts ont été établis ces derniers jours entre Luis Campos et le directeur sportif des Granata, Davide Vagnati. Mais le président du club italien, Urbano Cairo, a refusé de donner suite, considérant Buongiorno comme le visage de l’équipe. Les Parisiens n’ont néanmoins pas dit leur dernier mot et vont continuer à jauger la faisabilité d’une telle affaire hivernale, alors que le Torino réclame au moins 35 millions pour vendre son protégé. Paris devra aussi convaincre le joueur qui ne cache jamais son amour et son attache au Torino, club qui l’a vu chausser ses premiers crampons dans le foot dès l’âge de 6 ans.

Dernière cible qui fait figure de plan C : Gianluca Mancini (27 ans) de l’AS Roma. D’après nos informations, le Paris Saint-Germain considère le défenseur italien comme une valeur sûre, une assurance tout risque sur du court terme, capable de remplir pleinement et rapidement un statut dans la rotation parisienne. Confiant et concentré sur d’autres dossiers, le PSG temporise pour le moment et les discussions n’ont pas réellement débuté entre les deux directions qui entretiennent de bonnes relations depuis les prêts de Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et Renato Sanches. En proie à des changements internes à venir entre le départ officialisé de son directeur sportif, Tiago Pinto, et l’avenir plus que jamais incertain de José Mourinho sur leur banc, les Giallorossi ont un besoin urgent de remplir leurs caisses. Une vente sèche cet hiver de Gianluca Mancini, estimé à 25 millions d’euros, donnerait de l’air aux finances du club qui devrait bien entamer une petite transition avec un nouveau directeur sportif ainsi qu’un nouvel entraîneur l’été prochain. Avec plus de 200 matchs joués à Rome, Mancini est un leader au caractère trempé mais surtout habitué à évoluer dans une défense à 4.