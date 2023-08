Torino : Alessandro Buongiorno refuse de partir à l’Atalanta !

Nouveau rebondissement dans les discussions entre le Torino et l’Atalanta. Si l’attaquant colombien Duván Zapata (32 ans) est bien attendu à Turin ce jeudi pour passer sa visite médicale, le défenseur italien Alessandro Buongiorno (24 ans), qui avait trouvé un pré-accord avec le club bergamasque pour un contrat jusqu’en juin 2028 comme nous vous le révélions hier, a finalement décidé de ne pas quitter les Granata. Présent au Torino depuis sa tendre enfance, l’international de la Squadra Azzurra refuse de laisser les troupes d’Ivan Juric, alors qu’il a été nommé vice-capitaine la saison passée.

La transaction impliquant l’attaquant colombien Duván Zapata et le latéral français Brandon Soppy (21 ans) ne prendra donc pas la forme d’un réel échange entre les deux écuries italiennes. Lors de ces dernières heures, les directions turinoises et bergamasques ont convenu de réaliser ces deals indépendamment sans aucun lien direct. Les arrivées du Colombien et du Français dans le Piémont ne sont donc pas compromises, bien au contraire. Pendant ce temps, la Dea va accélérer sur ses alternatives défensives. Selon nos informations, trois profils sont ciblés : Isaak Hien (Hellas Vérone), Japhet Tanganga (Tottenham) et Murillo (Corinthians).