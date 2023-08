Atalanta : l’échange impliquant Duván Zapata avec le Torino se précise…

Alors que Duván Zapata (32 ans) peinait à se mettre d’accord avec le Torino et bloquait ainsi l’échange impliquant Alessandro Buongiorno (24 ans) et Brandon Soppy (21 ans), les discussions entre toutes les parties ont bien accéléré ce mercredi soir. Les deux clubs italiens sont désormais optimistes et confiants pour finaliser la transaction avant vendredi soir, date limite du mercato d’été en Italie. Selon nos informations, les Granata vont donc accueillir l’attaquant colombien et le latéral français avec une enveloppe supplémentaire autour des 17 millions d’euros, tandis que la Dea va bien renforcer sa défense axiale avec l’international italien. D’ailleurs, le directeur sportif Davide Vagnati a laissé en standby le dossier de l’attaquant belge Divock Origi.

En effet, le natif de Cali se montrait encore trop gourmand avec la direction piémontaise en exigeant un contrat de trois saisons et un salaire de 3 millions d’euros pour quitter Bergame. Mais durant les dernières heures, les deux camps ont accepté de faire quelques sacrifices afin de s’entendre : d’après nos indiscrétions, le Colombien a accepté de revoir ses demandes à la baisse avec un salaire de 2,5 millions d’euros, tandis que le Torino ne s’est pas opposé à la durée de trois années dans le bail souhaité par l’ancien attaquant de Naples et de la Sampdoria. Pour rappel, Alessandro Buongiorno a lui déjà un pré-accord avec la Dea pour un contrat jusqu’en 2028, tout comme Brandon Soppy pour son prêt dans le Piémont. Tout devrait donc être bouclé jeudi.