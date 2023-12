PSG : l’année 2023 totalement galère de Presnel Kimpembe…

Alors qu’il y a un an se déroulait la Coupe du Monde au Qatar où la France allait perdre en finale contre l’Argentine (3-3, 4-2 aux Tab), Presnel Kimpembe voyait ses coéquipiers de loin alors qu’il aurait dû être de l’aventure. Touché contre Brest en septembre 2022 à l’ischio-jambiers, il était revenu pile avant la divulgation de la liste de Didier Deschamps. Sélectionné, il a été contraint de déclarer forfait dans la foulée pour un problème au tendon d’Achille. «Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l’équipe de France, j’ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du monde … Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c’est toujours une immense fierté et le fait d’avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrais pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers, j’ai confiance en vous et je serai toujours votre plus grand supporter» expliquait-il au moment de devoir renoncer à la Coupe du monde 2022 pour blessure.

Sur le flanc jusqu’à mi-février, il rejouera quatre rencontres, contre Monaco (défaite 3-1), le Bayern Munich (défaite 1-0), face à Lille (victoire 4-3 et titularisation) et contre l’Olympique de Marseille (victoire 3-0) où il a été obligé de sortir sur blessure après 16 minutes de jeu. Cette fois victime d’une rupture du tendon d’Achille, il savait que sa saison 2022/2023 était terminée. Une date du 26 février 2023 qui correspond aux dernières images de Presnel Kimpembe sur un terrain de football. Finalement passé sur le billard, Presnel Kimpembe a été opéré avec succès et devait passer par la case repos afin de retrouver peu à peu ses dispositions. Composant sans lui, le Paris Saint-Germain a pu compter sur Sergio Ramos et Danilo Pereira afin d’épauler Marquinhos puis à l’été Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont venus apporter leur expérience quand l’Espagnol est reparti du côté de Séville. Deux recrues qui donnent plutôt satisfaction aux côtés de Marquinhos (même si Lucas Hernandez joue à gauche suite à la longue absence de Nuno Mendes). Pendant ce temps, l’indisponibilité de Presnel Kimpembe se prolonge et son retour n’interviendra pas en 2023.

L’Euro 2024 et une fin de contrat à gérer…

Manquant tout le début de saison avec le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe comptabilise 58 matches (59 si on compte Metz ce mercredi) d’absence et 433 jours d’indisponibilités depuis le début de la saison 2022/2023. Des chiffres qui dépassent tout ce qu’il avait connu depuis le début de sa carrière (32 matches manqués entre août 2015 et juin 2022). Et l’année 2024 s’annonce charnière pour Presnel Kimpembe. Tout d’abord, il y a l’Euro 2024 avec la France en ligne de mire. Joueur important du groupe tricolore (28 capes), il a vu depuis la charnière Dayot Upamecano - Ibrahima Konaté prendre l’avantage tandis que des joueurs comme Benjamin Pavard, Jules Koundé et Lucas Hernandez semblent le devancer. Axel Disasi, Jean-Clair Todibo et William Saliba sont moins indiscutables, mais conservent également une belle longueur d’avance. Plus les semaines et les mois s’écoulent et plus la possibilité de voir Presnel Kimpembe disputer la compétition se réduit. Outre cela, le gaucher arrive également en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint-Germain…

Toujours vice-capitaine avec le club de la capitale, le joueur serait plutôt favorable à une prolongation, mais son état physique freine les négociations. Si le désir des deux parties semble se diriger vers une suite de leur collaboration, l’état physique du joueur est une donnée qui ne faut pas exclure et qui pourrait avoir son importance. D’ailleurs, il a récemment dû faire face à un contrôle chirurgical début décembre pour mesurer l’évolution de sa récupération. Fin novembre, Luis Enrique était plutôt rassurant sur le joueur et se montrait emballé à l’idée de pouvoir bientôt compter sur lui : «je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner de réponse exacte, mais il est de retour dans le groupe, il va bien, il va très bien. Je le connaissais, car j’ai déjà joué contre lui, c’est un leader du groupe, un capitaine potentiel, je suis content et pressé qu’il revienne. C’est toujours triste quand un joueur se blesse, mais aussi très satisfaisant quand il revient.» Environ un mois après, rien ne semble avancer pour Presnel Kimpembe. S’il a repris avec des exercices avec le groupe, l’inquiétude reste grande avec un joueur qui même s’il aperçoit la lumière au bout du tunnel n’en est pas encore sorti pour autant.