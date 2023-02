PSG : la saison chaotique de Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

On n’avait pas forcément retrouvé un grand Presnel Kimpembe contre le LOSC, mais au moins le gaucher était de retour. Et c’était de très bon augure pour une fin de saison qui sentait la poudre. Ainsi, ce dimanche soir, à l’Orange Vélodrome contre l’Olympique de Marseille (victoire 3-0), il était à nouveau titulaire, au poste de central gauche de la défense à trois.

Dès les premières minutes, Kimpembe a mis beaucoup d’impact, ce qui a nécessairement gêné un Alexis Sanchez, qui traînait dans cette zone. Mais il était écrit quelque part que la saison du Parisien allait être difficile. Sur une sorte d’attaque rapide, il tente de se retourner pour suivre Nuno Tavares parti vers sa surface, puis il s’écroule au sol, tout seul, en pleine course.

Il a fallu quelques secondes seulement pour comprendre que c’était grave. Mattéo Guendouzi, qui passait par là, appelait vite les soigneurs, tout comme Kylian Mbappé, venu au chevet de son coéquipiers. Après quelques minutes, couché sur le ventre, Presnel Kimpembe a été évacué sur une civière, les mains sur les yeux comme pour cacher des larmes qu’il ne pouvait contenir.

Fin de saison pour Kimpembe, qui a déjà manqué 23 matches cette saison

En après match, Christophe Galtier l’a dit : c’est probablement la fin de saison. « Ca dépend des joueurs à dispositions. On voulait repasser à trois avec la présence de Prensel, qui s’est blessé rapidement et gravement. C’était important d’avoir un gaucher. Danilo a été bon, même si j’ai mis Marquinhos, côté gauche. Pour le mercato, il s’est passé ce qu’il s’est passé. On va finir avec cet effectif. Sûrement sans Presnel Kimpembe », a commenté le coach du PSG en conférence de presse. Avant que le communiqué médical ne tombe. « Presnel Kimpembe souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit. Il sera opéré dans les prochains jours. »

Présent en zone mixte à l’issue de cette soirée à la joie mesurée pour les Parisiens, Marco Verratti a lui eu des mots réconfortants pour son coéquipier. « Ça fait de la peine, Kim a travaillé très très dur, 6 ou 7 heures par jour pour revenir. Il était revenu, on était très content, c’est un joueur indispensable dans cette équipe. Ça fait de la peine, cette victoire, c’est aussi pour lui, il nous l’a demandé à la mi-temps. On est content de lui faire ce petit cadeau dans cette soirée cauchemardesque pour lui. »

Une blessure qui va donc ponctuer une saison absolument noire. Déjà raillé pour ses contre-performances, le défenseur parisien a connu quelques blessures. Une élongation en août, une pubalgie en septembre, une autre élongation en octobre et deux tendinites achiléennes. Tout cela lui a déjà fait manquer 23 rencontres cette saison et évidemment ce qui lui a coûté sa place à la Coupe du Monde. Une véritable saison noire de laquelle il faudra se relever la saison prochaine.