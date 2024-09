Serie A : Florian Thauvin et l’Udinese renversent Parme au terme d’un match intense

Champion de Serie B l’an passé, Parme a connu un retour dans l’élite mitigé. Contrariés par la Fiorentina en ouverture (1-1), les Gialloblù avaient, par la suite, réussi l’exploit de renverser l’AC Milan (2-1) avant de perdre contre le Napoli d’Antonio Conte (1-2). Alors le club, double vainqueur de la Coupe UEFA, avait à cœur de remporter le match qui l’opposait ce soir à l’Udinese, pour se relancer en Championnat. Malheureusement, Parme est tombé sur un adversaire bien trop combatif. Ce sont d’abord les Parmigianis qui firent parler d’eux. Bien entrés dans leur match, les hommes de Fabio Pecchia n’eurent besoin que de 2 minutes pour ouvrir le score, grâce à une belle frappe d’Enrico Del Prato (2e, 1-0). Florian Thauvin tenta rapidement un tir rasant en première intention vers le centre du but (6e), mais Leandro Chichizola a été attentif et stoppa le ballon. L’initiative restera côté Udinesi pendant une grosse partie de la période. Mais contre le sens du jeu, Ange-Yoan Bonny réussi à faire le break pour Parme à la fin de la première mi-temps (43e, 2-0).

Le score ne restera toutefois pas longtemps en faveur de Parme. Dès le retour des vestiaires Lorenzo Lucca vient sonner la révolte grâce à un but de la tête (50e, 2-1). Puis les Blanc et Noir vont dérouler, notament grâce à l’homme en jambe de ce début de saison : Florian Thauvin. Le champion du monde 2018 va d’abord pousser un superbe ballon de Keinan Davis (68e, 2-2) dans les buts, puis coller une frappe dans le coin droit de la cage (79e, 2-3). Encore une très belle prestation du Français, qui a pour rappel déjà inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. Avec cette belle opération, L’Udinese prend la tête du classement de Serie A avec ses 10 points. Leur adversaire du soir se contentera quant à lui d’une 12e place.