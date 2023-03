Sergio Ramos insulte le PSG

La suite après cette publicité

Sergio Ramos l’avait mauvaise hier au coup de sifflet final. Alors qu’il a été un des rares Parisiens à se sauver, l’Espagnol a tenu des propos qui vont faire parler, au coup de sifflet final du match.

Les caméras de Movistar, diffuseur de la Ligue des Champions en Espagne, l’ont ainsi filmé en train de lâcher un « la pte qui t’a mis au monde Paris. Sa ptain de mère » en espagnol, toujours sur la pelouse de l’arène munichoises. Des propos à relativiser un peu, dans la mesure où la traduction littérale en français est plus forte et vulgaire que ne l’est l’expression originale en espagnol, très courante et utilisée pour exprimer un mécontentement ou une frustration. Mais ça risque quand même de créer une petite polémique…

