OGC Nice : Todibo annonce déjà la couleur pour son avenir

Depuis son transfert du côté du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a connu beaucoup d’expériences. En seulement un an et demi, le jeune joueur de 19 ans a été prêté à Schalke 04, au Benfica et depuis peu à Nice. Et si ses deux premières expériences n’ont pas forcément été concluantes, ça se passe mieux avec les Aiglons où Todibo a la confiance d’Adrian Ursea, son entraîneur.

En conférence de presse, le jeune défenseur central a exprimé son envie de s’installer durablement à Nice, même à la fin de son prêt. Et le FC Barcelone ne serait pas spécialement contre. « Rester la saison prochaine ? Je ne sais pas si c’est acté, mais c’est une ambition. C’est l’objectif que l’on s’est donné. En tout cas, c’est celui que je me suis donné. Du coup, je l’espère fortement. Mes performances individuelles feront que je reste ici ou non. Rien n’est acté. »