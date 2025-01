RC Lens : accord trouvé pour Jeremy Agbonifo

Après Mathew Ryan et Goduine Koyalipou, les Sang-et-Or s’apprêtent à accueillir une troisième recrue hivernale assez rapidement. Effectivement, selon nos informations, Lens a trouvé un accord avec le club de Häcken pour Jeremy Agbonifo, jeune ailier suédois de 19 ans seulement.

La suite après cette publicité

Les dirigeants lensois vont débourser un montant environnant les 7 millions d’euros pour enrôler un des plus gros espoirs du championnat suédois, également international espoirs avec sa sélection, et auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres lors de la dernière saison de championnat.