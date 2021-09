Jorge Sampaoli explique comment il a relevé l'OM

La suite après cette publicité

La révolution des Cyprès n'est pas si lointaine que cela. C'était en janvier dernier. André Villas-Boas était sur le point de s'en aller, Jacques-Henri Eyraud aussi. Dans cette douleur, Pablo Longoria, aujourd'hui adoré de tous, a été intronisé nous président du club sous l'impulsion de Frank McCourt.

Quelques semaines compliquées sont passées et l'Espagnol a fait son premier choix fort. Il a choisi son entraîneur en la personne de Jorge Sampaoli. Si la fin de saison n'a pas été rêvée, le début de celle-ci, en revanche, fait rêver à peu près tout le monde. En conférence de presse, l'Argentin a raconté ce qu'il avait fait.

Sampaoli veut que les joueurs sachent où ils ont mis les pieds

« On a eu la chance de prendre des décisions dans des moments difficiles. Pablo Longoria en a fait une et m'a pris moi comme entraîneur. Il y a ces souvenirs d'un passé ingrat. On ne veut pas revivre ça. Avec notre style on peut avoir cette joie des supporters. Dans le foot tout est instantané et on le sait », commence-t-il à expliquer avant de dire ce qu'il attendait des joueurs.

« Les joueurs doivent savoir ce que demande ce club et ce qu'ils doivent faire pour le représenter. Si on ne suit pas cette ligne de conduite, les supporters nous le feront payer », a-t-il conclu sur le sujet. Une chose est sûre, en ce début de saison, les supporters sont fans de leurs joueurs. La révolution des Cyprès semble, tout à coup, si lointaine...